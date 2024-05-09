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Сегодня, 20:41

«Барселона» подпишет 2-летний контракт с хавбеком «Бетиса» Гвидо Родригесом

Руслан Минаев
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«Барселона» достигла устной договоренности о переходе полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Главный тренер каталонцев Хави одобрил трансфер. Отмечается, что «Барселоне» осталось лишь получить разрешение о том, что клуб не нарушает финансовый фэйр-плэй.

Контракт 30-летнего Родригеса с «Бетисом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне аргентинец провел за севильцев 27 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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