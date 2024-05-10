«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может продолжить карьеру в «Зените», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился тремя голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.