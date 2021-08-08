«Я не знаю, смогу ли я говорить. Но я надеюсь вернуться». Слезы Месси на прощании с «Барселоной»

Лео объяснил причины ухода.

Форвард Лео Месси дал прощальную пресс-конференцию в «Барселоне», рассказав о причинах ухода из клуба и своем будущем. Самый тяжелый день в карьере — так аргентинец назвал сегодняшнее выступление, в ходе которого он не смог сдержать слез. Месси заплакал сразу после выхода на сцену к мирокфону.

«Год с бюрофаксом остался в прошлом. Я не хотел уходить в этом году»

«Доброе утро. Я не знаю, смогу ли я говорить, — начал выступление Лео. — В эти дни я думал и думал о том, что я мог бы сказать. Правда в том, что ничего не вышло. Это очень сложно для меня после стольких лет, которые я провел здесь. Я не был подготовлен.

Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году.

Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно", — сказал аргентинец.

Messi couldn't hold back the tears ? pic.twitter.com/gYmogGfo4L — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021

«Сегодня я должен с этим попрощаться. Я приехал очень молодым, в 13 лет. И через 21 год я уезжаю со своей женой и тремя детьми. Это наш дом. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде и людей клуба за все, что я испытал, даже за то, чего мы не видим.

Надеюсь, я смогу вернуться в этот клуб любым способом. Надеюсь, я смогу внести свой вклад, чтобы этот клуб продолжал оставаться лучшим в мире".

О том, почему уходит: «Был убежден, что останусь. Но это невозможно из-за правил Ла Лиги»

«Барселона» уже объясняла, почему Лео уходит: в клубе большой долг, убытки, а зарплатная ведомость составляет 110% от доходов. Также правила ла лиги обозначают потолок зарплат, который «Барса» не могла превысить. Поэтому клубу пришлось расстаться с Месси.

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий.

Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил ла лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью.

Президент объяснил, что у клуба очень большой долг, и он не хочет еще больше влезать в них. Зачем растягивать его еще больше, если это почти невозможно. Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, — ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные. Самое важное для меня — сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались", — сказал Месси.

О переходе в «ПСЖ»: «Пока ничего не подписано. Мы ведем переговоры»

Несколько крупных СМИ уже сообщали, что Месси перейдет в «ПСЖ», где планируют большую презентацию аргентинца с использованием Эйфелевой башни, которую клуб забронировал на 10 августа. Лео пока не подтверждает, что договорился о переходе.

«ПСЖ» — это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. Когда вышло заявление «Барселоны», я получил много звонков от других клубов. Но пока ничего еще не подписано, мы ведем переговоры".

Также Месси объяснил совместное фото с игроками «ПСЖ»: Ди Марией, Паредесом, Вератти и Неймаром.

«Я разговаривал с Ди Марией и Паредесом, чтобы встретиться на Ибице. Неймар также позвонил мне и сказал, что он на Ибице. Я сказал им прийти ко мне домой, мы сделали это фото, не более того. Мне посоветовали поехать в Париж в шутку, но это было совпадение. Этому придали большое значение, в этом нет ничего странного. Это было просто фото друзей, которым мы поделились в отпуске», — объяснил Лео.

Месси хочет догнать Дани Алвеша по трофеям в карьере

«Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы были очень близки в полуфинале с «Ливерпулем» и в полуфинале против «Челси» с Гвардиолой. Мы могли бы выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею. Моя цель — продолжить выигрывать титулы и попытаться догнать Дани Алвеша. Я постараюсь подойти к нему как можно ближе» — заявил Лео.

Leo #Messi, the most decorated player in Bar?a history — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2021

Победа на Олимпиаде в Токио принесла Алвешу 43-й трофей в карьере. Он является самым титулованным футболистом в истории.

Месси покидает «Барселону», выиграв с клубом 35 трофеев в карьере. Дальше он будет побеждать уже без неё.