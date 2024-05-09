Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:19

Агент усомнился в правдивости новости об интересе «Спартака» и «Балтики» к защитнику «Унион Эспаньола» Видалю

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Пабло Алаин, представляющий интересы защитника «Унион Эспаньола» Валентина Видаля, в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес «Спартака» и «Балтики» к игроку.

Ранее сообщалось, что оба российских клуба уже сделали 19-летнему защитнику предложения о переходе.

«Спартак» и «Балтика» сделали Видалю предложение о переходе? Я не верю в эту информацию», — сказал Алаин «СЭ».

В прошлом сезоне Видаль провел 23 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт «Унион Эспаньола» с футболистом рассчитан до зимы 2025 года.

Футбол
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник «Краснодара» Рейхмен: «Кабелла, Крыховяк, Вандерсон — топы высокого уровня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости