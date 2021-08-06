В пятницу первой из лиг топ-5 стартует чемпионат Франции.

Системность и эволюция «Монако»

Можно с этим спорить и даже иронизировать, но Александр Головин — главная фигура, ради которой российские болельщики в большинстве своем следят за чемпионатом Франции. Тем более на третий год выступлений бывшего полузащитника ЦСКА в лиге 1 «Монако» наконец-то вернул статус команды, к успехам которой все привыкли, и финишировал в зоне Лиги чемпионов.

Если говорить персонально о Головине, то первый сезон у него ушел на адаптацию. Второй — закрепил пройденное, но не дал целостного впечатления из-за коронавирусной паузы и сомнительного решения не доигрывать сезон-2019/20. Третий французский год обещал стать прорывным, но случилось это с оговорками. Четыре месяца лечения вроде бы заурядной травмы и перенесенный коронавирус сделали картину лоскутной, но при этом Головин выдал потрясающую статистику, записав на свой счет шесть мячей, включая один кубковый, и с девятью результативными передачами стал одним из лучших ассистентов чемпионата.

Эти цифры, а также игра Александра в матче отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» (2:0) вселяют уверенность, что при отсутствии проблем со здоровьем наш легионер может провести самый успешный сезон в своей зарубежной карьере. Причем эти ожидания опираются не только на индивидуальные возможности Головина, а на системность нынешнего «Монако». Выстроенную игру, качественный подбор исполнителей и прекрасную работу преобразившего команду Нико Ковача.

В клубе выстроена четкая вертикаль: вице-президент и генеральный директор Олег Петров, который теперь стал еще и представителем Ассоциации европейских клубов в стратегическом совете профессионального футбола УЕФА, спортивный директор Пол Митчелл, главный тренер, академия. Кроме того, владелец красно-белых Дмитрий Рыболовлев вложил много сил и средств в инфраструктуру, и сейчас практически завершена модернизация базы в Ля-Тюрби.

А когда все работает, не требуются кадровые революции, поэтому клуб из княжества делает ставку на точечные приобретения. Так как Сеск Фабрегас не молодеет, в «Лионе» куплен отыгравший год в аренде за «Брест» Жеан Лукас. Ушел замученный травмами Йоветич — договорились с «АЗ» о переходе одного из главных голландских талантов Майрона Боаду. А вызывающую вопросы вратарскую линию укрепил Александр Нюбель. В «Шальке» он считался большим талантом, однако переоценил свои силы, решив пойти по стопам Мануэля Нойера. Вратарь также покинул Гельзенкирхен свободным агентом, но не учел, что его предшественник по-прежнему в «Баварии», и фактически потерял год за спиной Нойера.

— Йоветича больше нет, а в остальном нам удалось остаться в том же составе, так что нужно признать, что в таких условиях тренерскому штабу работать комфортнее, — заметил на пресс-конференции перед началом сезона Ковач. — Также, вы об этом, вероятнее всего, знаете, в футболе нужно заниматься повторением. Есть элементы, которые футболисты воспроизводят на автомате, им нужно наработать взаимопонимание, когда стартует новый сезон.

У Парижа два топ-состава

«Мое мнение, что удержать определенный уровень игры представляется еще более сложной задачей, чем его достигнуть. Это другое дело, наши молодые футболисты должны продолжать добиваться прогресса, работать еще больше. Если у нас получится сохранить прошлогодний уровень игры, то этого может быть недостаточно, вполне вероятно, что соперники могут нас обойти. Если мы хотим добиться того же результата, то возможно, что нам нужно выйти на еще более высокий уровень, прибавить в том, что мы делаем на поле. У команды есть потенциал, но ей требуется работать еще более упорно, чем в прошлом сезоне, чтобы занять место в тройке сильнейших».

Еще одна цитата Ковача показывает, что хорват трезво смотрит на вещи и понимает, что сезон-2021/22 будет для «Монако» гораздо более сложным сразу по нескольким причинам. Во-первых, красно-белым придется играть на несколько фронтов независимо от того, сумеют ли они пробиться в Лигу чемпионов. Во-вторых, нет сомнений, что новый чемпионат Франции будет самым конкурентоспособным и интригующим за последние годы.

Осталось понять, реально ли бросить перчатку «ПСЖ», который хочет забыть прошлый сезон, как кошмарный сон. На бумаге у парижан просто космическое преимущество, а после подписания Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруммы, Ашрафа Хакими и Джорджиньо Вайналдума у получившего новый контракт Маурисио Покеттино есть возможность выставить два почти равноценных состава. По логике, если заявить их на турнир как две разные команды, вопрос будет только в том, кто станет первым, а кто вторым.

Только жизнь слишком сложная штука, чтобы заранее отдавать «ПСЖ» титул, и тот же фактор Кильяна Мбаппе может сыграть свою роль. Нападающий точно не покинет столицу этим летом, но при этом он столь же категорично отказывается подписывать новый контракт. Все идет к тому, что через год Мбаппе отправится за мадридской мечтой в свой любимый «Реал» в статусе свободного агента, однако боссы «ПСЖ» все еще верят в сохранение своего главного таланта и спустя несколько месяцев планируют предложить ему новый вариант многолетнего соглашения.

Четыре конкурента монегасков

Даже если допустить безумную мысль о том, что Париж ухитрится вновь остаться без титула, за «ПСЖ» все равно нужно зарезервировать одну из трех путевок в Лигу чемпионов. И если в прошлом сезоне «Монако» вел спор исключительно с «Лионом», то сейчас на два места будет пять претендентов.

Первый — действующий чемпион «Лилль». Восторг поклонников «догов» сменился паникой, когда об уходе с поста главного тренера объявил Кристоф Галтье. Однако распродажи игроков не случилось, а новый наставник — Жослен Гурвеннек — уже выиграл первый титул, взяв верх над «ПСЖ» в споре за Суперкубок Франции.

Обязательно поднимется «Марсель», который за весну привык к требованиям и эмоциям Хорхе Сампаоли и уже тогда был бы в таблице выше, не случись провала в работе Андре Виллаш-Боаша. Португалец ушел, когда клуб арендовал игрока, на переход которого он наложил вето. Сампаоли же получил шикарный набор новичков. Салиба, Гендузи, Жерсон, Дженгиз Юндер, Пау Лопес, Луан Перес — это почти новая команда.

Естественно, в большой игре — даже без Мемфиса Депая — останется «Лион». А кто может по-настоящему выстрелить, так это «Ницца». Во-первых, клуб провел солидную трансферную кампанию, одновременно усилившись и не изменив принципам приглашения игроков на вырост. У «Барселоны» выкупили Тодибо, а голландскую колонию образовали Клайверт, Стенгс и Росарио. Во-вторых, талантливых «орлят» возглавил тренер-чемпион Галтье. И даже если «Ницца» окажется не готова к борьбе за Лигу чемпионов, «Монако» ждут огненные дерби Лазурного Берега.