ЦСКА вышел вперед в серии с «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома обыграл «Зенит» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 75:61.
Самым результативным игроком матча стал защитника хозяев Мело Тримбл, набравший 15 очков.
Армейцы вышли вперед в серии (2-1). Следующий матч пройдет в Москве 12 мая.
Единая лига ВТБ
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:61 (22:7, 15:18, 14:9, 24:27)
10 мая. Москва. «Мегаспорт».
Ц: Тримбл (15), М'Бай (12), Джекири (11)
З: Хантер (13), Эртель (12), Карасев (11)
Счет в серии: 2-1
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