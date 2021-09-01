Голкипер «МЮ» Грант рассказал о реакции команды на переход Роналду
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о реакции команды на возвращение нападающего Криштиану Роналду.
«Игроки, как обычно, все узнают последними. Странная была новость. Слухи ходили, что он может перейти в другую команду из Манчестера. В тренажерном зале мы все очень уважаем Криштиану Роналду. Многие шутили по поводу того, что с ним случится, если он перейдет в «Сити». В течение дня все изменилось очень быстро. Это невероятная новость», — цитирует Гранта talkSPORT.
В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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