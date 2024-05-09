«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Олисе из «Кристал Пэлас» 70 миллионов евро

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По сведениям источника, «манкунианцы» готовы заплатить за 22-летнего француза около 70 миллионов евро. Также на игрока претендует «Астон Вилла» и «Арсенал».

В текущем сезоне Олисе провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.