Начо намерен продолжить свою карьеру в США или Саудовской Аравии
Защитник «Реала» Начо Фернандес покинет испанский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, 34-летний игрок не намерен менять свое первоначальное решение об уходе из стана мадридцев. Футболист готов покинуть Европу, чтобы продолжить карьеру в одном из клубов MLS или Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Начо может стать игроком «Интер Майами».
Начо является воспитанником академии «Реала». Всего за сливочных он отыграл 359 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой игрок стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56-58
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32-38
|41
|
12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45-46
|41
|
13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37-51
|39
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
16
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36-64
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|- : -
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6