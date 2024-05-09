Начо намерен продолжить свою карьеру в США или Саудовской Аравии

Защитник «Реала» Начо Фернандес покинет испанский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 34-летний игрок не намерен менять свое первоначальное решение об уходе из стана мадридцев. Футболист готов покинуть Европу, чтобы продолжить карьеру в одном из клубов MLS или Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Начо может стать игроком «Интер Майами».

Начо является воспитанником академии «Реала». Всего за сливочных он отыграл 359 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой игрок стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании.