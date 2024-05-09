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Сегодня, 19:55

Стала известна сумма, за которую «Наполи» готов продать Кварацхелию

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

«Наполи» готов продать вингера Хвичу Кварацхелию за 120-130 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, столько высокая цена обусловлена тем, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис не хочет отпускать 23-летнего грузина.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне на счету вингера 42 матча, 10 мячей и 9 голевых передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
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