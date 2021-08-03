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Карпин и Дзюба пока в тени Бацарашкиной. Через неделю снова будет один футбол, и это объективно

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 08:00
Артем Дзюба, Виталина Бацарашкина, Валерий Карпин. Виталина Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020. Фото Reuters
Артем Дзюба, Виталина Бацарашкина, Валерий Карпин.
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Елена Веснина сказала, что футбол в нашей стране ничто не переплюнет, и она права.
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Олимпиада в самом разгаре, и это то время, когда Виталина Бацарашкина может затмить Валерия Карпина, Артема Дзюбу и московский «Спартак». Футбол сейчас далеко не на первых местах в лентах новостей, и приблизить его к топу в информационной повестке может только что-то действительно резонансное — назначение нового тренера сборной или поражение «Спартака».

Но о футболе напоминают и сами олимпийцы. Например, теннисистка Елена Веснина, взявшая в Токио серебро в парном разряде: «У нас сейчас очень хорошие времена в теннисе, особенно в мужском. Выступили очень успешно. Теннис приносит нам медали, в том числе золотые, уже несколько Олимпиад. Но, мне кажется, футбол в нашей стране ничто не переплюнет». Или главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов: «Мы привыкли, что нас быстро забывают, у нас вид спорта аристократический. Олимпиада раз в четыре года, а так все всегда про футбол. Я не знаю, когда наши болельщики уже устанут от этого футбола. Такая правда жизни».

Валерий Карпин на&nbsp;презентации в&nbsp;сборной России 26&nbsp;июля.«Хватило одной недели, чтобы понять». Карпин покинул «Ростов» и будет работать только в сборной

Правда жизни еще и в том, что ревности по отношению к футболу от представителей других видов спорта хватает. Достаточно вспомнить выступление волейболистки Екатерины Гамовой, которая три года назад раскритиковала присвоение футболистам званий заслуженных мастеров спорта после выхода сборной в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

И это после нашего редкого успеха в футболе. Проще поднимать такие темы после провалов, как это сделала гандболистка Владлена Бобровникова со своим «умри на поле, грызи землю». И футбольные болельщики тут же предложили Владе «погрызть паркет», когда гандболистки в Токио влетели шведкам 24:36.

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Если начать сравнивать важность и успешность разных видов спорта, то можно уйти в философские дебри и упереться в понятие справедливости. Ее и в жизни искать бесполезно, а в спорте — и подавно. И уж тем более считать деньги спортсменов. Иначе как Тимофей Мозгов, сидевший на лавке в НБА, мог получать в полтора раза больше, чем Александр Овечкин в НХЛ? И было это в том сезоне, когда Овечкин наконец-то привел «Вашингтон» к Кубку Стэнли.

Я вообще считаю НХЛ одной из лучших спортивных лиг и не люблю баскетбол, но мне в голову не приходит возмущаться, потому что НБА в Америке объективно значительно популярнее, чем НХЛ. А у нас пропасть между футболом и большинством олимпийских видов еще больше, и это объективная реальность. И я не представляю, как условным фехтовальщикам этот уклад сломать.

София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая.«У нас только футбол — не знаю, когда от него уже наши болельщики устанут!» Огненное интервью главного тренера наших фехтовальщиков

А вообще в России интересный для широкого круга спорт — это когда наши соревнуются с ненашими. В футболе на ура заходят тексты о том, как дела у Головина во Франции и у Миранчука в Италии. Даже если они там не блещут, да и вообще особо не играют. Но народ все равно переживает, как же там наши среди ненаших. Что уж говорить об Олимпиадах, тем более с той степенью политизации спорта, которая традиционно есть в нашей стране. Все с удовольствием смотрят олимпийское фехтование, но когда наши фехтуют с нашими — это интересно только энтузиастам аристократического вида спорта. Еще неделю мы посмотрим Олимпиаду, порадуемся победам наших спортсменов, какое-то время займет их чествование. А потом повестку снова всецело займет футбол.

Как-то мне довелось пообщаться с фигуристами Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым, выступавшими в танцах на льду. Я задал им по-футбольному логичный и очень обывательский вопрос: «Каково вам ломаться на тренировках, чтобы потом судьи выставили оценки, руководствуясь какими-то исключительно субъективными соображениями?» На что Екатерина выдала заготовленный и четкий ответ: «Если бы нам так хотелось объективности, мы бы пошли в легкую атлетику и там считали бы секунды». Примерно таким же принципом следует руководствоваться спортсменам-олимпийцами в моменты ревности к футболу и его популярности. Потому что от него болельщики не устанут. Такая правда жизни.

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