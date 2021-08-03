Карпин и Дзюба пока в тени Бацарашкиной. Через неделю снова будет один футбол, и это объективно

Елена Веснина сказала, что футбол в нашей стране ничто не переплюнет, и она права.

Олимпиада в самом разгаре, и это то время, когда Виталина Бацарашкина может затмить Валерия Карпина, Артема Дзюбу и московский «Спартак». Футбол сейчас далеко не на первых местах в лентах новостей, и приблизить его к топу в информационной повестке может только что-то действительно резонансное — назначение нового тренера сборной или поражение «Спартака».

Но о футболе напоминают и сами олимпийцы. Например, теннисистка Елена Веснина, взявшая в Токио серебро в парном разряде: «У нас сейчас очень хорошие времена в теннисе, особенно в мужском. Выступили очень успешно. Теннис приносит нам медали, в том числе золотые, уже несколько Олимпиад. Но, мне кажется, футбол в нашей стране ничто не переплюнет». Или главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов: «Мы привыкли, что нас быстро забывают, у нас вид спорта аристократический. Олимпиада раз в четыре года, а так все всегда про футбол. Я не знаю, когда наши болельщики уже устанут от этого футбола. Такая правда жизни».

Правда жизни еще и в том, что ревности по отношению к футболу от представителей других видов спорта хватает. Достаточно вспомнить выступление волейболистки Екатерины Гамовой, которая три года назад раскритиковала присвоение футболистам званий заслуженных мастеров спорта после выхода сборной в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

И это после нашего редкого успеха в футбол е . Проще поднимать такие темы после провалов, как это сделала гандболистка Владлена Бобровникова со своим «умри на поле, грызи землю». И футбольные болельщики тут же предложили Владе «погрызть паркет», когда гандболистки в Токио влетели шведкам 24:36.

Если начать сравнивать важность и успешность разных видов спорта, то можно уйти в философские дебри и упереться в понятие справедливости. Ее и в жизни искать бесполезно, а в спорте — и подавно. И уж тем более считать деньги спортсменов. Иначе как Тимофей Мозгов, сидевший на лавке в НБА, мог получать в полтора раза больше, чем Александр Овечкин в НХЛ? И было это в том сезоне, когда Овечкин наконец-то привел «Вашингтон» к Кубку Стэнли.

Я вообще считаю НХЛ одной из лучших спортивных лиг и не люблю баскетбол, но мне в голову не приходит возмущаться, потому что НБА в Америке объективно значительно популярнее, чем НХЛ. А у нас пропасть между футболом и большинством олимпийских видов еще больше, и это объективная реальность. И я не представляю, как условным фехтовальщикам этот уклад сломать.

А вообще в России интересный для широкого круга спорт — это когда наши соревнуются с ненашими. В футболе на ура заходят тексты о том, как дела у Головина во Франции и у Миранчука в Италии. Даже если они там не блещут, да и вообще особо не играют. Но народ все равно переживает, как же там наши среди ненаших. Что уж говорить об Олимпиадах, тем более с той степенью политизации спорта, которая традиционно есть в нашей стране. Все с удовольствием смотрят олимпийское фехтование, но когда наши фехтуют с нашими — это интересно только энтузиастам аристократического вида спорта. Еще неделю мы посмотрим Олимпиаду, порадуемся победам наших спортсменов, какое-то время займет их чествование. А потом повестку снова всецело займет футбол.