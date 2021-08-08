Юрий Семин объяснил, почему получил желтую карточку в матче с «Химками»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин объяснил, почему получил желтую карточку в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).
— Что произошло в эпизоде с желтой карточкой, показанной в ваш адрес?
— Я был слишком эмоционален. Футбол — это эмоции, конечно. Я был груб, наверное, арбитр поступил правильно, показав мне карточку в данном эпизоде.
Сегодня, 8 августа Семин провел первый матч на посту главного тренера «Ростова». 74-летний специалист возглавил команду 4 августа после ухода Валерия Карпина, который был назначен главным тренером сборной России.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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