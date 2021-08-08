«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
В составе ростовчан отличился Николай Комличенко, единственный гол химчан забил Денис Глушаков, реализовавший пенальти.
Отметим, что «Ростов» провел первый матч под руководством нового главного тренера, Юрия Семина, который возглавил команду 4 августа.
Кроме того, ростовчане набрали первые очки в сезоне-2021/22. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком и опередила «Крылья Советов». «Химки» с 4 очками вышли на 6-е место в таблице.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)
Голы: Комличенко, 14 (0:1). Глушаков, 70 — с пенальти (1:1).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Данилкин, 61), Глушаков, Кухарчук (Трошечкин, 61), Сабович (Соколов, 61), Себай (Давидян, 90).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Тугарев, 71), Байрамян, Норманн, Глебов, Хасимото (Гигович, 90), Полоз (Фольмер, 71), Комличенко.
Предупреждения: Себай, 23. Полоз, 33. Стоинович, 35. Мамаев, 37. Байрамян, 69. Тихий, 89.
Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Кудрявцев (Санкт-Петербург).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).
8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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