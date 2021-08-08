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«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина

19:25
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов». Фото ФК «Химки»
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов». Фото ФК «Химки»
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«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

В составе ростовчан отличился Николай Комличенко, единственный гол химчан забил Денис Глушаков, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Ростов» провел первый матч под руководством нового главного тренера, Юрия Семина, который возглавил команду 4 августа.

Кроме того, ростовчане набрали первые очки в сезоне-2021/22. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком и опередила «Крылья Советов». «Химки» с 4 очками вышли на 6-е место в таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)

Голы: Комличенко, 14 (0:1). Глушаков, 70 — с пенальти (1:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Данилкин, 61), Глушаков, Кухарчук (Трошечкин, 61), Сабович (Соколов, 61), Себай (Давидян, 90).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Тугарев, 71), Байрамян, Норманн, Глебов, Хасимото (Гигович, 90), Полоз (Фольмер, 71), Комличенко.

Предупреждения: Себай, 23. Полоз, 33. Стоинович, 35. Мамаев, 37. Байрамян, 69. Тихий, 89.

Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).

8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Иван Торопцев все материалы автора

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