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Карпин приехал в Санкт-Петербург на встречу со сборниками

17:17
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По информации «СЭ», сегодня главный тренер сборной России Валерий Карпин встретится с игроками сборной из «Зенита». Он уже в Санкт-Петербурге.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до конца года, однако после двух туров чемпионата России специалист принял решение сосредоточиться на работе в национальной команде и покинул «Ростов».

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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