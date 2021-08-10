Карпин приехал в Санкт-Петербург на встречу со сборниками
17:17
По информации «СЭ», сегодня главный тренер сборной России Валерий Карпин встретится с игроками сборной из «Зенита». Он уже в Санкт-Петербурге.
Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до конца года, однако после двух туров чемпионата России специалист принял решение сосредоточиться на работе в национальной команде и покинул «Ростов».
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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