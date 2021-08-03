Судья Мешков обратился к комментатору игры «Ростов» — «Зенит»: «Не кричите так, вы нам мешаете»
17:50
Судья Виталий Мешков обратился к комментаторам во время матча второго тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Зенит» (2:4).
Эпизод случился в концовке первого тайма, когда видеоассистенты изучали фол защитника гостей Деяна Ловрена в своей штрафной на Николае Комличенко. Мешков услышал комментаторов встречи и в шутливой форме попросил их не кричать.
После проверки Мешков попросил посмотреть повторы момента на мониторе и назначил одиннадцатиметровый, который реализовал Комличенко.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/rostovfc/status/1422566731709562889?s=20
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