Судья Мешков обратился к комментатору игры «Ростов» — «Зенит»: «Не кричите так, вы нам мешаете»

Судья Виталий Мешков обратился к комментаторам во время матча второго тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Зенит» (2:4).

Эпизод случился в концовке первого тайма, когда видеоассистенты изучали фол защитника гостей Деяна Ловрена в своей штрафной на Николае Комличенко. Мешков услышал комментаторов встречи и в шутливой форме попросил их не кричать.

Громкие комментаторы не только в Ростове ?@TimZhur pic.twitter.com/aCuWPXb3i1 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 3, 2021

После проверки Мешков попросил посмотреть повторы момента на мониторе и назначил одиннадцатиметровый, который реализовал Комличенко.