Карпин вместе с женой пришел на матч «Динамо» — ЦСКА после игры «Химки» — «Ростов»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч 3-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Специалист пришел на стадион вместе со своей женой Дарьей.
Отметим, что сегодня, 8 августа Карпин присутствовал на другой игре 3-го тура чемпионата России, «Химки» — «Ростов» (1:1).
Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до конца года, однако после двух туров чемпионата России специалист принял решение сосредоточиться на работе в национальной команде и покинул «Ростов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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