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Скандалы

Белорусы идут в командном зачете наравне с Фиджи, а украинцы проигрывают Доминикане. Что происходит в Токио с нашими соседями?

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 07:00
Максим Недосеков (Белоруссия). Фото AFP
Максим Недосеков (Белоруссия). Фото AFP
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Скандал с бегуньей Кристиной Тимановской — пока чуть ли не единственное, чем запомнилась в Токио олимпийская сборная Белоруссии. А у сборной Украины дела еще хуже.

Из всех стран постсоветского пространства, по масштабу делегации и количеству медалей Белоруссия и Украина всегда выделялись. От них приезжали на Игры полноценные команды под сотню участников, а в медальном зачете речь шла о борьбе если не за тройку, то за топ-15 лучших команд — уж точно.

Главным козырем здесь была максимальная диверсификация дисциплин, где шла борьба за медали. Это далеко не кенийцы или эфиопы, которые все свои медали выигрывают только в беге. У белорусов с украинцами всегда были сильные легкоатлеты, борцы, стрелки, боксеры, гребцы... Список можно продолжать

А теперь взглянем в командный зачет Олимпиады в Токио. Сборная Белоруссии пока имеет ровно две медали — одну золотую и одну бронзовую — и делит с Фиджи и Эстонией 47-е место. Ближайшая цель — догнать Израиль, у которого целых три награды.

У украинцев дела еще хуже: на второй неделе Олимпиады у команды нет ни одного золота. Общее количество наград чуть больше — шесть, но этого все равно недостаточно, чтобы обойти по серебру команды Доминиканы или Колумбии. Что вообще происходит с нашими соседями?

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Вдвое меньше спортсменов, вдвое меньше наград

Можно было бы подумать, что это стечение обстоятельств. Ну, не сошлись звезды, так бывает. В конце концов, Игры еще не кончились. У Украины впереди главный шанс на золото по имени Ярослава Магучих (женские прыжки в высоту), а у белорусов — коронные метания в легкой атлетике. Но тут мы обнаруживаем, что в обоих финалах в метании молота представителей Белоруссии не будет вообще. Это примерно как если бы ямайцы не отобрались в финал стометровки. За всю суверенную историю страны такого еще не случалось. Причем символично, что отобраться в финал пытался даже лично президент белорусской федерации легкой атлетики и заодно капитан всей олимпийской команды Иван Тихон. Он стал лучшим из соотечественников, но выполнить квалификационный норматив не сумел.

У украинцев отрицательная динамика вообще впечатляющая. Еще в 2012-м году в Лондоне у команды было 20 медалей, из них шесть золотых, что означало очень достойное 13-е место в командном зачете. Спустя четыре года в Рио количество наград упало почти вдвое: 11 в сумме, из них всего две золотые. И вот теперь снова практически минус 50 процентов от прежнего результата — шесть медалей и ноль золотых. Тут очевидно, что происходит что-то неладное.

Первая очевидная причина — меньше спортсменов — меньше медалей. В сборной Украины в 2012 году было 245 спортсменов, в 2021-м стало 158. У Белоруссии было 173 — стало 108. В Токио у белорусов — самая малочисленная делегация за всю постсоветскую историю летних Игры.

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Украинцы дальновидно подстраховались насчет эстафеты

Еще обе команды потрепали скандалы и дисквалификации. У украинцев они связаны с допингом, у белорусов — с политикой (про Кристину Тимановскую все уже слышали). А вот Украина накануне Игр лишилась своего звездного гимнаста Олега Верняева. Потенциально он мог бы принести золото, и возможно не одно. Но необъяснимым образом попался на мельдонии.

Уже по ходу Олимпиады стало известно о положительной пробе на ЭПО украинской триатлонистки Юлии Елистратовой. Ее прямо из олимпийской деревни отправили в аэропорт. В число медальных надежд Юлия не входила, но удар по имиджу команды получился существенный.

Характерно, что международная федерация легкой атлетики World Athletics внесла Белоруссию и Украину в страны повышенного риска распространения допинга. Вместе с ними в этом печальном списке одни африканцы плюс Бахрейн. Но с планированием обязательных внесоревновательных тестов наши соседи не справились: если у кенийцев и эфиопов из-за тестов не допустили всего одного-двух человек из огромной команды, то у белорусов — двоих, у украинцев — троих. Причем и тут, и там пострадали участницы эстафетной команды 4х400 м. Хорошо хотя бы, что украинцы подстраховались и заявили шестерых бегуний. Так что проблем, как с Тимановской, там не будет.

Выводы из всей этой печальной истории сделать непросто. Наверняка у каждой команды свои причины и обстоятельства. Но тут нужно помнить, что сама система развития спорта в Белоруссии и Украине максимально похожа на нашу. Везде все держится на госфинансировании. Только масштабы этого финансирования кардинально различаются. Вполне вероятно, что в последние годы эти масштабы у наших соседей корректировались в силу экономических причин. И происходящее сейчас с белорусами и украинцами в Токио можно считать одной из иллюстраций, того, что может произойти с россиянами, если наши приоритеты изменятся.

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