Проблема тренера-совместителя в сборной России решена. Карпин покинул «Ростов»

Одной проблемой у РФС стало меньше

Валерий Карпин всего девять дней был тренером-совместителем в сборной России. За это время решение Александра Дюкова успели серьезно раскритиковать, по интернету разлетались мемы, где наша сборная была единственной на свете, у которой «главный» работал еще и в клубе. Теперь этой проблемы нет — головной боли у РФС станет меньше.

С одной стороны, решение стало неожиданным. Мы уже привыкли: говорим «Ростов» — подразумеваем Карпин, говорим Карпин — подразумеваем «Ростов». 3 года и 8 месяцев — не шутка. Валерий Георгиевич был главным долгожителем РПЛ. Теперь им стал Сергей Семак — 3 года и 2 месяца.

Но ощущение, что расставание стало неожиданностью, быстро пропадает, когда чуть оглядываешься назад. Разговоры о смене поколений в «Ростове» понятны — ушло много лидеров, требуется время, чтобы новая команда сложилась. Однако давайте объективно — поступательного движения вперед у желто-синих в последнее время не наблюдалось. Смена состава произошла еще год назад, а на зимнюю паузу дончане тогда ушли, находясь на пятом месте. Коллектив был живым и колючим.

Но весной клуб явно забуксовал, откатившись на девятую строчку, несмотря на приход нападающего Соу. Летом добавились Калинин и Комличенко, однако в сезоне-2021/22 ростовчане стартовали с двух поражений. Но дело даже не в результате: уступить «Динамо» и «Зениту» — не трагедия. Дело в том, как это произошло. Даже самые лояльные к дончанам люди с горечью отмечали: не видно огня в глазах, характера, страсти.

Думается, это и стало главной причиной ухода Карпина. Чтобы поставить эту команду на нужные рельсы, нужны титанические усилия, максимальная концентрация и работа на износ 24 часа в сутки. А как это сделаешь, когда в сентябре вместе со сборной тебя ждут Хорватия, Кипр и Мальта? Когда хочется думать о своей клубной команде, а тебя уводят в сторону вопросами про Дзюбу?

И без отбора на ЧМ-2022 возникло ощущение, что «Ростов» и Карпин начинают потихонечку уставать друг от друга. Что Алмквист, Гигович, Поярков, Тугарев и Глебов, не говоря о Тошевски, прогрессируют не так, как хотелось бы. А уж после подписания контракта Карпина с РФС пазл вообще рассыпался.

По моим данным, Карпин признал: информация о том, что в случае попадания в Катар он покинет клуб, стала ударом по футболистам. Неопределенность в ситуации с тренером вызвала психологический дисбаланс в коллективе, поэтому Валерий Георгиевич сам попросил отпустить его из «Ростова».

Ему пошли навстречу, и теперь руководителям предстоит в кратчайшие сроки определиться со сменщиком.

Предложения, естественно, сразу стали поступать. В числе тех кандидатур, которые в «Ростове» точно будут обсуждать, по моей информации, Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев. Естественно, появятся и другие имена.

А вот Курбана Бердыева не будет на Дону ни при каких раскладах — расставание вышло таким, что в «Ростове» о нем не хотят даже слышать.