«Химки» — «Ростов»: Семин назвал состав на первый матч во главе ростовчан
«Химки» примут «Ростов» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Эта встреча станет первой для ростовчан под руководством нового главного тренера Юрия Семина.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Корян, Трошечкин, Камышев, давидян, Боженов, Соколов, Плиев, Садыгов.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Мамаев, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лукьянов, Калинин, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Гигович, Тошевски.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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