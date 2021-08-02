Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Самое главное, что должно быть, — это реализация. Давали остановку, что это команду нужно вскрывать флангами. К сожалению, не смогли использовать свои моменты.

А первый же штрафной у наших ворот закончился голом. Причем забил футболист, который не должен был там оказаться.

У нас был серьезный разговор в перерыве. На второй тайм команда вышла в другом состоянии и с другим настроем.

Порадовало наличие характера, физическое состояние. Но дожать соперника не смогли. Не хватает сыгранности. Тот же Коновалов имеет хороший потенциал, но делает не то, что нужно. Договариваемся об одном, а потом футболисты засаживают по воробьям", — приводит слова Талалаева пресс-служба клуба из Грозного.