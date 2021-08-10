Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт организации.

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с засчитанным голом в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» (32-я минута).

Решения комиссии:

Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» № 14 Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Комиссия отмечает отсутствие ракурса с наиболее информативным повтором эпизода в распоряжении видеоассистента судьи. Вместе с тем с учетом полученных комментариев по единоборству от судьи матча VAR должен был понять причину падения футболиста обороняющейся команды и попытаться найти ракурс телевизионной трансляции, подтверждающий факт наступа, чего сделано не было.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре.