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Семин вернулся! Уже с желтой карточкой, но пока без победы

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 19:45
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин получает желтую карточку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Ростов» в дебютном матче Юрия Семина сыграл вничью с «Химками».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур
«Химки» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)
Голы: Комличенко, 14 (0:1). Глушаков, 70 — с пенальти (1:1).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стоинович (Данилкин, 61), Глушаков, Кухарчук (Трошечкин, 61), Сабович (Соколов, 61), Себай (Давидян, 90).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Тугарев, 71), Байрамян, Норманн, Глебов, Хасимото (Гигович, 90), Полоз (Фольмер, 71), Комличенко.
Предупреждения: Себай, 23. Полоз, 33. Стоинович, 35. Мамаев, 37. Байрамян, 69. Тихий, 89.
Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Кудрявцев (Санкт-Петербург).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнов (Москва).
8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Юрий Семин.«Чувствовал себя так, будто никуда не уходил. А желтую получил справедливо!» Интервью Семина после возвращения в РПЛ

Семин так прочно ассоциируется с «Локомотивом», что любое его назначение в другой клуб выглядит сюрреалистично. Даже Лионеля Месси вне «Барселоны» представить легче, чем Семина — вне «Локомотива». Хотя великий тренер не раз работал в других командах: в «Мордовии», в «Анжи», в московском и киевском «Динамо». Когда-то Семин даже возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии.

Теперь — новая глава биографии 74-летнего тренера. Валерий Карпин неделю назад внезапно покинул «Ростов», и так же неожиданно на освободившийся пост пришел Семин. Клуб обставил новость красиво: смастерил видео, на котором Семин приезжает в Ростов-на-Дону на поезде.

С Карпиным «Ростов» расстался на удивление легко. Валерий Георгиевич отдал желто-синему клубу три с половиной года и уже стал ассоциироваться с «Ростовом», почти как с Семин — с «Локо». Но южане оперативно сработали в критической ситуации и быстро нашли компромиссный вариант. Пожалуй, только Юрий Палыч мог смягчить столь болезненный разрыв.

Всю неделю Карпин передавал Семину дела, что тоже редкость — далеко не всегда бывший тренер рассказывает сменщику о деталях команды. На встречу с «Химками» обновленный штаб «Ростова» решил кардинально не менять схему, но значительно перетряхнул состав. Впрочем, и Карпин, скорее всего, сделал бы много изменений после поражений в двух стартовых турах (главный тренер сборной России, к слову, наблюдал за игрой с трибуны).

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Павлу Мамаеву разбили голову. Пришлось останавливать кровь.

Семин оставил расстановку 4-1-4-1 в силе, но переместил Терентьева с правого фланга обороны на левый, а универсала Байрамяна отправил на его место. Наконец-то полностью готов к игре оказался Норманн и занял законное место в опорной зоне, а пару фланговых полузащитников составили Полоз и Мамаев. Вернулся в ворота Песьяков.

Игорь Черевченко наверняка хотел удивить своего учителя Семина, но «Химки» не стали менять состав, победивший в Краснодаре. В целом хозяева остались верны своей типичной игре — стандарты, контратаки, длинные передачи. А вот «Ростов» отказался от привычного активного прессинга, и, вероятно, зря. Гости до эндшпиля встречи почти ничего не создали, хотя и забили первыми. Занятно, что открыл счет Комличенко — форвард, который переходил в «Ростов» ради работы с Карпиным.

Вообще ярчайших событий первого тайма было три — гол Комличенко, разбитая в кровь голова Мамаева и желтая карточка Семина. Мы скучали по эмоциям Юрия Палыча, а он, вероятно, по неочевидным решениям арбитров. Павел Шадыханов до перерыва активно раздавал предупреждения, в том числе тренеру «Ростова».

8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин получает желтую карточку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин получает желтую карточку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А после перерыва назначил пенальти в пользу «Химок» после просмотра видеоповтора. Глушаков реализовал 11-метровый.

Ничья — логичный исход матча, потому что ни одна команда на победу не наиграла. Хотя в концовке игра неожиданно раскрылась. За «Ростов» в течение минуты могли отличиться Фольмер, Глебов и Хаджикадунич, а у «Химок» неожиданно появился юный герой — вышедший на замену Артем Соколов, один из сильнейших футболистов России 2003 года рождения, чрезвычайно активно провел полчаса и даже забил гол, но он был тут же отменен из-за офсайда. Соколову, кстати, в добавленное время даже доверили разыграть опасный стандарт, что тоже говорит о доверии.

В итоге 1:1. У «Ростова» больше не ноль очков в таблице, но победы все еще нет. Пока это еще багаж Валерия Карпина, но почерк Семина уже проглядывается.

Химки — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо 0
ЦСКА 1
2-й тайм

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Гоша Чернов все материалы автора

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