Олимпийские награды. От оливковой ветви Олимпии до медали из вторсырья

Рассказываем историю олимпийских медалей.

За прошедшие 125 лет олимпийские награды были прямоугольными, ребристыми, квадратными, похожими на пончики, золотыми и позолоченными. Для игр в Саппоро 1972 года их сделали в форме аморфной капли. А на играх в 1900 году победители даже отказались от медалей в пользу призов: один из серебряных призёров с шестом выиграл зонтик.

Медали. Фото ski.ru

Д ревняя Греция

Родина Олимпийских игр — это Древняя Греция, а именно одно из её крупнейших святилищ Олимпия. Здесь зажигается огонь Олимпийских игр современности. Сейчас существует большое количество легенд о том, как возникли Олимпийские игры.

Одна из них, что Зевс победил своего отца Кроноса, который пожирал собственных детей. Бог грома освободил их и велел в честь этого события проводить игры, которые называли Олимпийскими. Другая легенда гласит, что Олимпийские игры придумал и организовал Геракл, который совершил двенадцать подвигов. И в честь одного из подвигов начали проводить игры.

По легендам тогда победитель получал в награду венок, сплетенный из ветвей оливы, которые произрастали в священной роще в Олимпии, а сами венки плели девственницы из Храма Геры. По другим историям на первых Олимпиадах, организованных Гераклом, приз был венок из веток яблони.

Первые современные награды

Традиция дарить медали началась с первых современных Олимпийских игр в 1896 году, где победители получали серебряную награду и диплом, за второе место давали бронзу, лавровую ветвь и диплом.

Медаль первых Игр. Фото Olympics

На лицевой стороне афинской медали изображено лицо Зевса и его рука, держащая глобус с крылатой богиней Никой, с надписью ???, ???, ??? ??, ??? · 1896 . Дизайнером медали был Жюль Клеман Шаплен.

На вторых Олимпийских играх в Париже в 1900 году медаль была прямоугольной формы. Больше медалью такой формы на Олимпиадах не награждали. Медаль за первое место так и осталась серебряной, но с небольшой позолотой. Второе место и третье место были, как и сейчас, из серебра и бронзы.

Медаль игр 1900 года. Фото Olympics

На лицевой стороне была изображена крылатая богиня, держащая обеими руками лавровые ветви с поднятыми руками. На задней плане был вид на Париж и памятники Всемирной выставки. На обратной стороне спортсмен на пьедестале почета, с поднятой рукой в правой руке держит лавровую ветвь. На заднем плане стадион и Афинский Акрополь.

На третьей олимпиаде в Сент-Луисе медаль стала сново круглой, а награду за первое место сделали полностью золотой. Кстати размер диаметра той награды был всего в 33 миллиметра. Почти в три раза меньше современных наград. А ещё впервые медаль была прикреплена к цветной ленте булавкой, чтобы закрепить ее на груди спортсмена.

Медаль игр 1904 года в Сент-Луисе. Фото Olympics

Размер медалей менялся, но постепенно двигался в сторону увеличения. Состав тоже не всегда был одинаковы. Медали за первое место в основном делали серебряными, но добавляли позолоту.

На медалях первых зимних Олимпийских игр в 1924 году во французском городе Шамони был изображен спортсмен, который в правой руке держит пару коньков, а в левой — лыжи. На заднем плане разместили Альпы с горой Монблан. Надпись на обратной стороне медали гласила: «Зимние виды спорта в Шамони-Монблан, 25 января — 5 февраля 1924 года, организованная Олимпийским комитетом Франции под высоким патронатом Международного олимпийского комитета по случаю празднования VIII Олимпиады»

Медаль первых Зимних Олимпийских игр. Рисунок. Фото Olympics

В 1928 году на Играх в Санкт-Морице (Швейцария) на олимпийской награде появляются традиционные пять колец.

Медаль игр 1928 года в Санкт-Морице. Фото Olympics

М едали второй половины XX века

Последующие тридцать лет до 1968 год медали Летних игр были почти идентичными. Разве что в Риме в 1960 году медали установили в бронзовом круге с лавровым венком, сочетающимся с лентой, также выполненной в виде последовательности бронзовых лавровых листьев. Ещё традиционное положение изображений на медалях летних олимпиад поменяли. На лицевой стороне обычно располагали богиню Нику. Теперь спереди был олимпийский чемпион, которого несёт толпа, на фоне олимпийского стадиона. На обратной стороне — богиня победы. Размер медалей достиг почти 70 миллиметров.

Медаль игр 1960 года в Риме. Фото Olympics

В 1972 году на играх в японском Саппоро сделали медаль необычной формы. На лицевой стороне линии с небольшим рельефом изображают мягкий снег и острый лед. Изображение показывают японскую атмосферу мира и безмятежности. На оборотной стороне медали надпись: «XI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, САППОРО' 72».

Медаль зимних игр 1972 года в Саппоро. Фото Olympics

Медаль летних игр 1980 года в Москве. Фото Olympics

На XVI Зимних Олимпийских играх в Альбервиле (Франция) Впервые медали были созданы из стекла, а также украшенные золотом, серебром и бронзой. Все награды были ручной работы.

Такой детальный и точный труд потребовал нескольких этапов производства. В изготовлении принимало участие 35 человек. Компании Lalique потребовалось несколько сотен часов, чтобы создать 330 медалей. А сам процесс находился под наблюдением известного дизайнера Мари-Клод Лалик. На лицевой стороне награды изображены пять олимпийских колец на фоне горного пейзажа.

Медаль игр 1992 года в Альбервиле. Фото Olympics

На зимних соревнованиях 1994 в Лиллехаммере (Норвегия) дизайнер Ингьерда Ханевольд в качестве основного материала для создания медали использовала спарагмит — горную породу, часто встречающуюся в Норвегии. Как заявляла сама дизайнер, она хотела создать то, что отражает, любят и ценят норвежцы, а именно природу своей страны. Сами медали были уже 78 миллиметров в диаметре.

Медаль игр 1994 года в Альбервиле. Фото Olympics

М едали XXI века

На играх в Турине в 2006 году медаль впервые было круглая с пустым местом в центре. По задумке дизайнера она представляет итальянскую базарную площадь. Это место, где итальянцы празднуют большие победы и переживают большие поражения.

Также дизайнер Дарио Куатрини, воплотил идеи из истории Италии: производство колец, старинных монет и украшений. Самая медаль идеально круглая, как олимпийские кольца, а своим открытым пространством в центре она показывает место, где бьется сердце, когда висит на груди спортсмена. Диаметр медали составил примерно 107 миллиметров.

Медаль игр 2006 года в Турине. Фото Olympics

На летней Олимпиаде в Пекине 2008 года для изготовления медалей использовали нефрит (минерал с волокнистой структурой). Награды символизировали благородство и добродетель и являлись воплощением традиционных китайских ценностей: этики и чести. Таким образом медали представляли собой смесь традиционной китайской культуры и олимпийских игр.

На лицевой стороне медали был отражен греческий характер Олимпийских игр: богиня победы Ника на стадионе «Панатинаикос». Обратная сторона награды инкрустирована нефритом. А на металлической центральной части выгравирована эмблема пекинской Олимпиады, выполненная в стиле традиционных китайских иероглифов.

Медаль игр 2008 года в Пекине. Фото Olympics

Медали Олимпийских игр в Сочи символизируют мозаику из национальных орнаментов различных культур и национальностей, которые есть в России. Там есть солнечный пейзаж, заснеженные вершины, песчаные пляжи. Сами награды сделаны из металлов и поликарбонатов, поэтому соединяют легкость и красоту.

На лицевой стороне изображены олимпийские кольца, а на обратной выгравировано название игр на английском языке и эмблема игр. Официальное название события: «XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ» написано на русском, английском и французском языках на гранях. Сами медали весили от 460 до 530 грамм. Диаметр награды около 100 миллиметров.

Медаль игр 2014 года в Сочи. Фото Olympics

Для создания медалей на текущую Токийскую Олимпиаду впервые в истории принимало участие почти всё население Японии. Проект Tokyo 2020 Medal Project дал каждому жителю страны возможность стать частью Олимпиады. Проект призвал японцев пожертвовать устаревшие электронные устройства.

С 2018 по 2020 год в стране собрали 79 тонн бытовой электроники. В кампании участвовали 90 процентов населенных пунктов Японии, включая города и деревни. В итоге вторсырья было достаточно, чтобы сделать все 5000 медалей.

Япония не была первой страной, которая использовала старую технику для производства наград. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году около 30% серебра для изготовления золотых и серебряных медалей было получено из переработанных автомобильных запчастей. А на играх в Ванкувере в 2010 году медали делали из электроники старых компьютеров и телевизоров. Однако японцы стали первыми, чьи медали были созданы полностью из переработанных материалов.