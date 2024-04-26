Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?
Гайич и Денисов. Коснулся ли полузащитник красно-синих мяча рукой?
Пожалуй, первый эпизод, заслуживающий внимания, произошел на 22-й минуте. Когда в площади ворот «Спартака» боролись за позицию и мяч Даниил Денисов и Милан Гайич. Очевидно, что защитник красно-белых сыграл в мяч левой рукой. И, возможно, мгновением ранее мяча правой рукой коснулся Гайич.
Качество трансляции, а именно выбор ракурсов и незначительное число повторов (не только в этом моменте), не позволяет однозначно определить, был у Гайича контакт с мячом. Только кажется, что это случилось. Придется придерживаться этой версии. Тогда 11-метровый удар в ворота «Спартака» правильно не назначен.
Пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой
На 25-й минуте судья Василий Казарцев с той позиции, которую он занимал, вряд ли мог видеть все детали случившегося в штрафной площади красно-синих.
А спартаковцы в том эпизоде настойчиво требовали, чтобы арбитр зафиксировал фол Федора Чалова и наказал его за игру рукой 11-метровым ударом. Рефери, несмотря на это, продолжил матч. Возможно, получив какой-то сигнал от второго ассистента Игоря Князева, обзор которому не был перекрыт.
Через три минуты после проверки, проведенной видеоассистентами Виталием Мешковым и Евгением Кукуляком, решение судьи не назначить пенальти было подтверждено, так как нарушения правил они не обнаружили.
При этом до подтверждения однажды возникло ощущение, что ВАР и АВАР уже приняли решение, Казарцев вот-вот остановит игру и отправится к монитору — он уже поднес свисток ко рту. Но вскоре матч продолжился, а Мешков с Кукуляком по-прежнему что-то изучали в ВАР-центре.
Если верить видеоповторам, можно сделать предположение, что мяч после удара Никиты Чернова попал Чалову в левое бедро. Рукой он не играл. Оснований для 11-метрового удара нет.
Предупрежден Дуарте, не наказан Чернов, а штрафной назначен в пользу «Спартака»
На 44-й минуте спартаковец Никита Чернов грубо сыграл против соперника на половине поля ЦСКА.
Атака красно-синих продолжилась, в ее ходе Гайич первым нарушил правила в борьбе с Алексисом Дуарте.
Спартаковец отмахнулся и попал армейцу в лицо.
Итоговое решение Казарцева: правильно наказан штрафным ударом Гайич и правильно показана желтая карточка Дуарте. Но ошибочно не вынесено предупреждение Чернову. К сожалению, многие неправильно поняли, что и почему сделал судья в этом комплексном моменте, и стали по-разному интерпретировать случившееся. А самому Казарцеву в перерыве пришлось объяснять свои действия спартаковцу Роману Зобнину.
Дуарте получил четвертую желтую карточку в этом чемпионате, заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру и пропустит матч 26-го тура с «Локомотивом».
Не удален Мойзес
На 88-й минуте Казарцев ошибочно не показал Мойзесу красную карточку и не удалил его. Арбитр неверно оценил его фол и вынес только предупреждение.
В том моменте футболист ЦСКА, прерывая проход соперника, не только схватил его за майку, но и наступил сзади на ногу открытыми шипами, рискуя нанести серьезную травму.
Казарцев занимал неплохую позицию, зафиксировал фол, но применил не ту дисциплинарную санкцию. На мой взгляд, это единственная серьезная ошибка судьи в этом дерби.
Я по-прежнему считаю ошибочным назначение Казарцева на игру ЦСКА — «Спартак». Не из-за его профессиональных качеств, а из-за конфликтной ситуации, возникшей в августе 2020-го.
Напомню, что 9 августа 2020 года состоялся матч «Спартак» — «Сочи» (2:2), едва не завершивший карьеру судьи из Санкт-Петербурга. С тех пор в чемпионате России он только раз получил назначение в роли рефери на игру с участием красно-белых: «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2, 9 октября 2022 года). Наверное, это был осознанный выбор тех, кто в то время назначал арбитров. И тому были причины — тот самый скандальный августовский матч.
Старались не давать игры ЦСКА Евгению Кукуляку, выпускнику школы красно-синих. Но в четверг он работал на дерби в ВАР-центре вместе с Мешковым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3