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Судейство

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Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

Казарцев правильно не назначил пенальти после попадания мяча в руку Чалова
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Василий Казарцев и футболисты ЦСКА и «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В дерби не было голов и захватывающего зрелища, зато возникали спорные эпизоды, связанные с работой бригады арбитров. Наверное, в первую очередь они и останутся в памяти болельщиков, да еще и с самой разнообразной интерпретацией. Поясним некоторые из них — те, что обсуждаются больше.

Гайич и Денисов. Коснулся ли полузащитник красно-синих мяча рукой?

Пожалуй, первый эпизод, заслуживающий внимания, произошел на 22-й минуте. Когда в площади ворот «Спартака» боролись за позицию и мяч Даниил Денисов и Милан Гайич. Очевидно, что защитник красно-белых сыграл в мяч левой рукой. И, возможно, мгновением ранее мяча правой рукой коснулся Гайич.

Качество трансляции, а именно выбор ракурсов и незначительное число повторов (не только в этом моменте), не позволяет однозначно определить, был у Гайича контакт с мячом. Только кажется, что это случилось. Придется придерживаться этой версии. Тогда 11-метровый удар в ворота «Спартака» правильно не назначен.

Пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой

На 25-й минуте судья Василий Казарцев с той позиции, которую он занимал, вряд ли мог видеть все детали случившегося в штрафной площади красно-синих.

А спартаковцы в том эпизоде настойчиво требовали, чтобы арбитр зафиксировал фол Федора Чалова и наказал его за игру рукой 11-метровым ударом. Рефери, несмотря на это, продолжил матч. Возможно, получив какой-то сигнал от второго ассистента Игоря Князева, обзор которому не был перекрыт.

Через три минуты после проверки, проведенной видеоассистентами Виталием Мешковым и Евгением Кукуляком, решение судьи не назначить пенальти было подтверждено, так как нарушения правил они не обнаружили.

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При этом до подтверждения однажды возникло ощущение, что ВАР и АВАР уже приняли решение, Казарцев вот-вот остановит игру и отправится к монитору — он уже поднес свисток ко рту. Но вскоре матч продолжился, а Мешков с Кукуляком по-прежнему что-то изучали в ВАР-центре.

Если верить видеоповторам, можно сделать предположение, что мяч после удара Никиты Чернова попал Чалову в левое бедро. Рукой он не играл. Оснований для 11-метрового удара нет.

Предупрежден Дуарте, не наказан Чернов, а штрафной назначен в пользу «Спартака»

На 44-й минуте спартаковец Никита Чернов грубо сыграл против соперника на половине поля ЦСКА.

Атака красно-синих продолжилась, в ее ходе Гайич первым нарушил правила в борьбе с Алексисом Дуарте.

Спартаковец отмахнулся и попал армейцу в лицо.

Итоговое решение Казарцева: правильно наказан штрафным ударом Гайич и правильно показана желтая карточка Дуарте. Но ошибочно не вынесено предупреждение Чернову. К сожалению, многие неправильно поняли, что и почему сделал судья в этом комплексном моменте, и стали по-разному интерпретировать случившееся. А самому Казарцеву в перерыве пришлось объяснять свои действия спартаковцу Роману Зобнину.

Дуарте получил четвертую желтую карточку в этом чемпионате, заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру и пропустит матч 26-го тура с «Локомотивом».

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Не удален Мойзес

На 88-й минуте Казарцев ошибочно не показал Мойзесу красную карточку и не удалил его. Арбитр неверно оценил его фол и вынес только предупреждение.

В том моменте футболист ЦСКА, прерывая проход соперника, не только схватил его за майку, но и наступил сзади на ногу открытыми шипами, рискуя нанести серьезную травму.

Казарцев занимал неплохую позицию, зафиксировал фол, но применил не ту дисциплинарную санкцию. На мой взгляд, это единственная серьезная ошибка судьи в этом дерби.

Я по-прежнему считаю ошибочным назначение Казарцева на игру ЦСКА — «Спартак». Не из-за его профессиональных качеств, а из-за конфликтной ситуации, возникшей в августе 2020-го.

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Напомню, что 9 августа 2020 года состоялся матч «Спартак» — «Сочи» (2:2), едва не завершивший карьеру судьи из Санкт-Петербурга. С тех пор в чемпионате России он только раз получил назначение в роли рефери на игру с участием красно-белых: «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2, 9 октября 2022 года). Наверное, это был осознанный выбор тех, кто в то время назначал арбитров. И тому были причины — тот самый скандальный августовский матч.

Старались не давать игры ЦСКА Евгению Кукуляку, выпускнику школы красно-синих. Но в четверг он работал на дерби в ВАР-центре вместе с Мешковым.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
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