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Замена Карпина на Семина в «Ростове»: почему лучше должно стать всем

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 09:05
Валерий Карпин и Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин и Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
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Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о тренерской рокировке в донской команде и ее возможных последствиях для клуба и сборной России.

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Валерий Карпин.Проблема тренера-совместителя в сборной России решена. Карпин покинул «Ростов»

Аплодирую руководству «Ростова» — Арташес Арутюнянц и Алексей Рыскин снова выстрелили в яблочко.

Бердыев, Карпин и вот теперь Семин — культовые для нашего тренерского цеха фигуры. Назначение Юрия Палыча стало приятным сюрпризом, разная информация отправляла на Дон других кандидатов. Но выбор стал таким. Что логично, поскольку Карпин стал за три с половиной года фактически объектом культа — и любой его сменщик мог не справиться даже не с ожиданиями и требованиями, а с тенью, которую Валерий Георгиевич отбрасывал (и продолжает) на футбольное пространство Ростова. Да и страны в целом.

Вместо одной легенды городу требовалась другая. Понятно, чего от Семина ждут. Понятно, что ему будет непросто. Но медийный маховик уже работает на полных оборотах. Сначала в медиапространстве присутствовал только Карпин, потом — Карпин и Семин, и вот теперь, проведя заключительную тренировку в клубе, Георгич оставил Палыча одного.

«Ростов» вместе с Карпиным выиграли необходимое время. Если для команды решение тренера покинуть берега Дона стало полной неожиданностью (футболисты узнали об этом из новостей, как и о назначении Валерия в сборную), то расставался он с ними в щадящем режиме. Оставался вместе с Семиным столько, сколько нужно.

Когда во время матча «Спартака» с «Бенфикой» камера показала сидящих на трибуне Николая Писарева и Виктора Онопко, возник вопрос, почему главный тренер сборной не приехал на такую игру. Позже стало понятно, что Карпин вводит Семина в курс клубных дел. И в ответ на недовольство тех, кому не понравилось, что Валерий все еще уделяет «Ростову» времени и внимания больше, чем сборной, можно напомнить недавние слова самого Карпина — о том, что игроков надо оценивать не воочию на трибуне, а наблюдая за ними по телевизору.

Валерий Карпин.Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»

Позиция спорная — но если вспомнить эфиры встреч с участием дончан, то на память придет столик на скамейке запасных с ноутбуком, в который пристально глядит один из ассистентов Карпина. Интересно, увидим ли подобные сцены в предстоящих сентябрьских матчах сборной?

Парадокс, но, покинув «Ростов», Карпин ненадолго оказался в режиме тишины. Повестку дня формируют другие события, а Валерий словно пропал на какое-то время с горизонта. Даже клуб перестал публиковать фотографии бывшего главного тренера. Пауза Карпину, безусловно, нужна, тем более она окажется не такой уж долгой: переговоры РФС с коллективами РПЛ о переносе 6-го тура вроде бы идут успешно, а значит, сборная по-настоящему ворвется в информпространство за неделю до Хорватии, с которой сразимся 1 сентября. Хотя обсуждать ее начнут чуть раньше — когда за привычные 14 дней до первой проверки главный тренер назовет список приглашенных.

В нем, кстати, вряд ли стоит ждать особых сюрпризов. Против балканцев на поле выйдут если не абсолютно те же, к кому мы уже привыкли, то практически те же. Если только Карпин, что порой ему свойственно, резко не перемешает уже лежащие на столе карты.

Говорить о национальной команде сейчас рано — все стартовые оценки даны, все комментарии прозвучали. За время, прошедшее после назначения, сборная обрела полноценный штаб, потеряла пресс-атташе и окончательно определилась с местом проведения всех сентябрьских встреч. Все остальное будет сказано уже после предстоящего сбора — когда станет ясен результат, появится понимание того, какой футбол проповедует теперь Россия, когда более отчетливо вырисуются перспективы поездки в Катар.

Валерий Карпин на&nbsp;презентации в&nbsp;сборной России 26&nbsp;июля.«Хватило одной недели, чтобы понять». Карпин покинул «Ростов» и будет работать только в сборной

Но что удивительно — критиков Карпина, или, точнее, людей, недовольных его приходом в сборную, хватает. Он всегда умел работать под давлением. В Испании однажды даже вышла большая статья о Карпине-игроке, в которой постоянно фигурировало слово (точнее понятие) chulo — так в этой стране называют обаятельных и нахальных задир, это часть местного культурного кода, сложившийся за столетия образ. Однако доселе пресс никогда не имел по-настоящему национального масштаба — в новых обстоятельствах становится интересно вдвойне. Потому что мало кто понимает настоящую причину, заставившую Карпина бросить насиженное место и отправиться навстречу то ли славе, то ли проблемам, способным любого специалиста сделать на короткое время если не неврастеником, то человеком, проклинающим тот день, когда он сказал «да» в ответ на предложение РФС.

Валерий Георгиевич всегда казался важной частью «Ростова», в том числе в политических играх. Он не только тренировал и побеждал, не только был лицом клуба, но и выступал в моменты кризиса фактически с угрозами в адрес областной администрации, говоря о финансовой блокаде клуба. Это выглядело несколько странно, поскольку о подобном говорил именно тренер. Но это подчеркивало миссию Карпина на Дону — коуч и имиджмейкер. С обеими задачами Валерий справлялся успешно.

Теперь, когда Карпина в Ростове нет, взоры обращены на Семина. Коллектив с Дона стал явлением в нашем футболе, и провальный старт не убавил интерес к происходящему в нем. Юрию Палычу придется решать те же задачи, что и предшественнику. Учитывая опыт, понимание сути вещей, харизму, нет сомнений, что Семин с этой нагрузкой справится, — пожалуй, сейчас они с Карпиным максимально похожи друг на друга из всех отечественных тренеров. Даже прической.

Юрий Семин.Семин заменил Карпина в «Ростове». Легенда идет за рекордом Бескова

Но интересно, какая роль отведена Семину в «Ростове». Потому что в «Локомотиве» Палыч никогда, ни при одном руководителе не ограничивался полем — что на стадионе, что на базе. Конфликтовал из-за трансферов, пытался быть скорее менеджером на английский лад, чем тренером в классическом смысле. Порой противостояние имело весьма жесткие формы.

Представить подобное в этом «Ростове», честно говоря, сложно. Представить, что «Ростов» изменится в своей стратегии, — еще сложнее.

Но посмотрим — календарь-то сейчас у дончан идеальный. «Химки», пока сырой ЦСКА, «Нижний Новгород», «Урал», ищущий себя «Краснодар» и «Крылья Советов». Шанс выправить ситуацию — отменный. Ничего не мешает.

Как и Карпину. Есть одна работа, а не две, предстоит долгий сбор перед Хорватией, Кипром и Мальтой.

Они оба, Семин и Карпин, сейчас в центре внимания. Заслужили.

Посмотрим, как у них получится.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Зенит
Краснодар

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33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

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Ф1 (-1.5)

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Динамо
ЦСКА

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26%

2.60

Обе забьют - да

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