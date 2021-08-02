«Хватило одной недели, чтобы понять». Карпин покинул «Ростов» и будет работать только в сборной

Валерий Карпин не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, но остается жить в Ростове-на-Дону.

Ключевые даты

23 июля в день старта чемпионата России РФС сообщил о назначении Валерия Карпина главным тренером национальной команды на условиях совмещения до конца года. Объявление было сделано перед стартовым свистком первой игры РПЛ-2021/22 «Ростов» — «Динамо».

26 июля был официально подписан контракт Карпина с РФС, после чего прошла презентация и пресс-конференция нового главного тренера сборной.

2 августа «Ростов» и Карпин объявили о прекращении работы тренера. В двух стартовых турах донской клуб проиграл на своем поле «Динамо» (0:2) и накануне «Зениту» (2:4).

Слова Карпина

Экс-капитан сборной России, бывший тренер «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» работал с «Ростовом» с декабря 2017 года. В феврале 2020-го специалист продлил контракт с дончанами на пять лет, до и после постоянно повторяя о комфортных условиях в клубе и городе.

Карпин через сайт и соцсети дончан обратился к болельщикам команды, трогательно поблагодарил за поддержку их и Ростов-на-Дону, руководство клуба и региона, а также объяснил причины расставания с командой.

— Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова», — заметил среди прочего 52-летний специалист. — Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова». Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий — простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах.

В своем заявлении Карпин также сообщил:

— Ростов-на-Дону — город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. Футбольный клуб «Ростов» был, есть и будет в моем сердце, и при этом я не прощаюсь. Ростовская область, город, клуб, болельщики — здесь все стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

Заявление «Ростова»

Президент донского клуба Арташес Арутюнянц также обратился к болельщикам, сообщив о решении по итогам встречи с Карпиным.

— Мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения, — заметил глава «Ростова». — Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов». Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!

Реакция жены Карпина

На пресс-конференции после назначения в сборную тренер сказал, что согласился на недолгое совмещение в условиях форс-мажора. При этом признал: теперь совсем не будет видеть семью — жену и дочек, а нагрузка ляжет на супругу.

Дарья Карпина после объявления «Ростова» также обратилась к болельщикам с благодарностью и сообщила, что семья останется в городе.

— Дорогие болельщики, которые всегда нас поддерживали и в периоды громких побед, и в моменты поражений и неудач! Именно к вам я обращаюсь со словами безграничной благодарности и признательности, — написала девушка в Instagram. — Эти три с половиной года были очень насыщенными, непростыми, но мы всегда чувствовали вашу положительную энергию, ваш позитивный настрой! Спасибо вам за это прекрасное время!

Ростов стал родным городом для нас, и именно поэтому мы остаемся с семьей здесь, с вами. Клубу — удачи и побед! Болельщикам — терпения и мудрости! Желто-синий — самый сильный!

Реакция сборной

В соцсетях национальной команды появилось сообщение: «Валерий Карпин покинул «Ростов» и будет работать только в сборной России».

Также приводится цитата специалиста о том, что за неделю он понял, что взял на себя серьезную ответственность и тяжелую ношу, а потому принял сложное и мучительное решение об уходе из «Ростова», которое будет лучше для всех.

Матчи сборной

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). После трех весенних матчей цикла у команды равенство с хорватами — по шесть очков.

Если РПЛ не пойдет навстречу просьбе Карпина о переносе 6-го тура (как ранее отказала Станиславу Черчесову), то игровая неделя чемпионата завершится за три дня до матча России и Хорватии. На выходные 28-29 августа запланированы в том числе игры «Зенит» — ЦСКА, «Краснодар» — «Рубин» и «Спартак» — «Сочи».