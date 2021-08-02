Комличенко сожалеет, что так мало поработал с Карпиным

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово — неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем. Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», — сказал Комличенко в интервью Eurostavka.

2 августа Карпин принял решение оставить пост в «Ростове», чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной России.

Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо» на правах аренды перед стартом сезона-2021/22 РПЛ. Соглашение с желто-синими рассчитано до конца сезона.