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Комличенко сожалеет, что так мало поработал с Карпиным

2 августа 2021, 23:40
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово — неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем. Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», — сказал Комличенко в интервью Eurostavka.

2 августа Карпин принял решение оставить пост в «Ростове», чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной России.

Комличенко перешел в «Ростов» из «Динамо» на правах аренды перед стартом сезона-2021/22 РПЛ. Соглашение с желто-синими рассчитано до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/komlichenko-zhal-chto-tak-malo-porabotal-s-karpinym

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Иван Шитик все материалы автора

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