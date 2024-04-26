Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Владимирский централ в московском дерби. В заточении — футбол

Рабинер оценил ничью в дерби ЦСКА — «Спартак»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хесус Медина в борьбе с Мендесом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» грустит из-за унылейшей нулевой ничьей в матче ЦСКА — «Спартак».
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Спартак

Бесталанный футбол

Какой-то запредельно бесталанный футбол был в дерби. Пятьдесят оттенков серого. И дело не только в том, что впервые за 20 с лишним лет, с октября 2003 года, в дерби ЦСКА — «Спартак» случилась нулевая ничья (тогда она, кстати, по содержанию тоже была кошмарная). 0:0 очень разные бывают. Далеко не всегда, когда звучит финальный свисток, тем более в матчах с такой вывеской, задаешься вопросом, зачем вообще это смотрел. А тут у меня такой вопрос, к большому сожалению, возник.

Владимир Слишкович после матча сказал, что обе команды больше хотели не проиграть, чем выиграть. Он был честен, но мне интересно — почему так произошло? Что дала эта ничья как «Спартаку», так и ЦСКА, которые сейчас занимают 6-е и 7-е места, отставая от идущего третьим «Динамо» на пять и шесть очков соответственно?

ЦСКА и &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;забили голов в&nbsp;центральном матче 21-го тура РПЛ. Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

Вообще ничего. Обе команды могли рассчитывать хоть на что-то в этом чемпионате (а что-то — это бронза, медали как-никак, что-то зримое) только в случае победы. Они и должны были на нее играть. Но не играли.

Не готов все же предполагать, что команды берегли силы для Кубка — соответственно с «Зенитом» и «Динамо». Это для главного дерби страны было бы слишком.

Наверняка футбольные гики увидели в происходившем кучу скрытых смыслов и сейчас скажут, что я ни черта не понимаю в футболе. Но, хоть убей, на мой взгляд, на поле почти весь матч (кроме последней четверти часа) царила какая-то бессвязная кутерьма. Да, с кучей движения, но без разума, умных передач, моментов, ударов. Не говоря о голах. Даже не бей-беги, а просто беги, беги, беги. А куда и зачем — второстепенно.

Когда-то на одном из центральных перекрестков Неаполя меня поразила такая картина: где-то примерно в восьми направлениях без всяких светофоров (а скорее, просто плюя на них) двигались автомобили, микроавтобусы, большие автобусы и десятки, десятки мотоциклов. Невероятным образом они не сталкивались, но ощущение было какого-то вселенского, эпического хаоса.

С этим дерби разница лишь в том, что тут — периодически сталкивались. И светофор в виде судьи Василия Казарцева был какой-то полубезумный — красный с зеленым у него, кажется, всю дорогу горели одновременно. Искать логику в его решениях даже не стоило пытаться. Кроме одного и хорошего — он стремился по минимуму свистеть.

Но и явных фолов при этом пропустил немало, а в одном случае упреков заслуживает не он, а сидевший на ВАР Виталий Мешков. Как, ну как можно было не показать красную карточку Мойзесу?! Даже петербуржца Владислава Радимова это возмутило до глубины души, и он справедливо потребовал от судейских руководителей обнародовать переговоры Казарцева и Мешкова по этому моменту. Потому что элементарно хочется понять — как у людей, оснащенных всей современной техникой, дважды два получается пять

Василий Казарцев и&nbsp;футболисты ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?

При этом вовсе не собираюсь утверждать, что красная карточка как-либо изменила бы ход игры, поскольку это было в самом ее конце. Тут речь не более чем о мотивах конкретного бездействия ВАР.

Что же касается якобы руки Федора Чалова в штрафной ЦСКА в первом тайме, то с разных камер ситуация видится по-разному. И если (что, скорее всего, так) мяч сперва попал в бедро (притом что Чалов старался сыграть в мяч), а от него отскочил в находившуюся в естественном положении руку, не расширявшую площадь тела, то тут просто не о чем говорить. Даже спартаковский защитник Никита Чернов после игры сказал: «Нельзя такими пенальти убивать игру». И был, как мне кажется, абсолютно прав.

Саша Зделар и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Составы требовали большей смелости от «Спартака»

По большому счету чистых голевых моментов у команд было по одному. Сперва Хлусевич подарил мяч Облякову, который из идеальной позиции без сопротивления закрутил мяч рядом с дальней «девяткой». Вскоре «Спартак» расчертил отличную комбинацию: Соболев, получив мяч с фланга, красиво развернулся — и в последнюю секунду у него выбил мяч Зделар. Но в любом случае команды на двоих по xG, ожидаемым голам не наиграли и на один мяч. Катастрофа, а не футбол! С нулем ударов в створ в первые три четверти игры. И легкий элемент развлечения в концовке не скрасил общего впечатления.

«Спартак» должен был играть намного смелее как минимум из-за отсутствия у ЦСКА двух ведущих центральных защитников — Виллиана Роши и Дивеева. В той зоне было явное слабое звено армейцев, и на него надо было давить. Ничего подобного не произошло.

Что верно рассчитал Владимир Федотов — при заведомо слабой центральной зоне обороны, в каком бы составе эта тройка ни вышла, лучше забетонировать центр полузащиты. Поэтому на поле появились два чистых опорника, Саша Зделар и Виктор Мендес, и через середину поля мышь проскочить не могла. Таким образом, «Спартаку» минимизировали возможности для быстрых атак, которые он только и умеет проводить, а позиционное нападение по мере «абаскализации» становилось все безнадежнее, его надо выстраивать почти с нуля, и это точно не может произойти при апрельском графике.

Другой вариант — опустить Зделара, как уже не раз делалось, в центр обороны (ставить туда давно не имевшего игровой практики в основе Лукина казалось риском), Облякова использовать в качестве центрального полузащитника рядом с Мендесом, а на освободившееся место в верхней тройке ставить, допустим, Давилу. Это был бы более смелый вариант, но полузащита с оборонительной точки зрения оказалась бы ослаблена, тогда как оборона — не факт что усилена.

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Спартака&raquo; Владимир Слишкович. «Обе команды больше думали, как не проиграть». Слишкович и Федотов после дерби

Кто в итоге отработал назад и спас команду, когда Соболев заносил ногу на линии вратарской для удара, который мог стать решающим? Зделар. А более атакующий вариант у ЦСКА легко мог оказаться слишком авантюрным — как раз из-за экспериментального сочетания в обороне. Лукин, кстати, в итоге свое появление с первых минут полностью оправдал, не совершив ни одной серьезной ошибки.

Сильно повезло еще «Спартаку» с отсутствием у ЦСКА Файзуллаева. Вот кто может творить, открываться между линиями, вскрывать оборону одной передачей. А о том, что у Федотова все же была основная ставка на оборонительную игру во всех линиях, говорит, мне кажется, и выбор в пользу Заболотного, а не Мусаева. Форвард как первая линия обороны — лучше Антона с этим в РПЛ не справляется, может, и никто.

Игроки ЦСКА Федор Чалов и Милан Гайич спорят с арбитром Василием Казарцевым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слишкович приятен. Но не факт, что приятен его футбол

Хочу ли я видеть Слишковича главным тренером «Спартака» на постоянной основе? Пока отвечу, что скорее нет, чем да. Он симпатичный и адекватный человек; по крайней мере, сейчас производит именно такое впечатление. Но, во-первых, у него за спиной нет никаких тренерских достижений, а история Карреры, как я уже говорил раньше, часто не повторяется.

Во-вторых, по игре его «Спартака» дважды в Санкт-Петербурге и с ЦСКА можно сделать вывод о его приоритетах. Для скучного футбола с упором на результат тогда уж лучше нанять его тезку Ивича. Но я предпочел бы что-то заведомо более игровое.

Сегодня это был какой-то, если взять имена обоих тренеров, Владимирский централ, где в заточении находилась игра. Но если у ЦСКА (кстати, армейцы делят первое место по результативности в лиге с «Зенитом», то есть для них эта «сушка» в целом нехарактерна) частичным оправданием этому могут служить потери в составе, то у «Спартака» таких оправданий не вижу в принципе. А валить все на Абаскаля уже как-то поздновато, да Слишкович, к счастью, этого и не делает. Он явно позитивный человек, его приятно слушать.

Но важнее, чтобы приятно было смотреть на игру его команды. Поздний выход на замену Зиньковского и появившийся после этого хоть какой-то намек на остроту говорит о том, что для такой игры сегодня было сделано далеко не всё.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
19
44
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» определили обладателя Кубка Гагарина-2024
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Сорокина убрали c площадки и довели до депрессии, у Боба новый суперсейв, а Кучеров в шаге от катастрофы. Что произошло в Кубке Стэнли 26 апреля
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
Кордова — о массовом отравлении игроков «Сочи»: «Совпадение?»
Гладилин — о дерби: «Ничья устроила обе команды»
В «Пари НН» ответили на слова Корнеева: «Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое»
«Рубин» надеется, что РФС оценит шутку Безрукова адекватно: «Претензии к игроку вызывают недоумение»
В «Локомотиве» иронично отреагировали на нулевую ничью в матче ЦСКА — «Спартак»
Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казарцев не назначил два пенальти и не удалил Мойзеса. Сколько ошибок совершил судья в матче ЦСКА — «Спартак»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости