Обозреватель «СЭ» грустит из-за унылейшей нулевой ничьей в матче ЦСКА — «Спартак».

Бесталанный футбол

Какой-то запредельно бесталанный футбол был в дерби. Пятьдесят оттенков серого. И дело не только в том, что впервые за 20 с лишним лет, с октября 2003 года, в дерби ЦСКА — «Спартак» случилась нулевая ничья (тогда она, кстати, по содержанию тоже была кошмарная). 0:0 очень разные бывают. Далеко не всегда, когда звучит финальный свисток, тем более в матчах с такой вывеской, задаешься вопросом, зачем вообще это смотрел. А тут у меня такой вопрос, к большому сожалению, возник.

Владимир Слишкович после матча сказал, что обе команды больше хотели не проиграть, чем выиграть. Он был честен, но мне интересно — почему так произошло? Что дала эта ничья как «Спартаку», так и ЦСКА, которые сейчас занимают 6-е и 7-е места, отставая от идущего третьим «Динамо» на пять и шесть очков соответственно?

Вообще ничего. Обе команды могли рассчитывать хоть на что-то в этом чемпионате (а что-то — это бронза, медали как-никак, что-то зримое) только в случае победы. Они и должны были на нее играть. Но не играли.

Не готов все же предполагать, что команды берегли силы для Кубка — соответственно с «Зенитом» и «Динамо». Это для главного дерби страны было бы слишком.

Наверняка футбольные гики увидели в происходившем кучу скрытых смыслов и сейчас скажут, что я ни черта не понимаю в футболе. Но, хоть убей, на мой взгляд, на поле почти весь матч (кроме последней четверти часа) царила какая-то бессвязная кутерьма. Да, с кучей движения, но без разума, умных передач, моментов, ударов. Не говоря о голах. Даже не бей-беги, а просто беги, беги, беги. А куда и зачем — второстепенно.

Когда-то на одном из центральных перекрестков Неаполя меня поразила такая картина: где-то примерно в восьми направлениях без всяких светофоров (а скорее, просто плюя на них) двигались автомобили, микроавтобусы, большие автобусы и десятки, десятки мотоциклов. Невероятным образом они не сталкивались, но ощущение было какого-то вселенского, эпического хаоса.

С этим дерби разница лишь в том, что тут — периодически сталкивались. И светофор в виде судьи Василия Казарцева был какой-то полубезумный — красный с зеленым у него, кажется, всю дорогу горели одновременно. Искать логику в его решениях даже не стоило пытаться. Кроме одного и хорошего — он стремился по минимуму свистеть.

Но и явных фолов при этом пропустил немало, а в одном случае упреков заслуживает не он, а сидевший на ВАР Виталий Мешков. Как, ну как можно было не показать красную карточку Мойзесу?! Даже петербуржца Владислава Радимова это возмутило до глубины души, и он справедливо потребовал от судейских руководителей обнародовать переговоры Казарцева и Мешкова по этому моменту. Потому что элементарно хочется понять — как у людей, оснащенных всей современной техникой, дважды два получается пять

При этом вовсе не собираюсь утверждать, что красная карточка как-либо изменила бы ход игры, поскольку это было в самом ее конце. Тут речь не более чем о мотивах конкретного бездействия ВАР.

Что же касается якобы руки Федора Чалова в штрафной ЦСКА в первом тайме, то с разных камер ситуация видится по-разному. И если (что, скорее всего, так) мяч сперва попал в бедро (притом что Чалов старался сыграть в мяч), а от него отскочил в находившуюся в естественном положении руку, не расширявшую площадь тела, то тут просто не о чем говорить. Даже спартаковский защитник Никита Чернов после игры сказал: «Нельзя такими пенальти убивать игру». И был, как мне кажется, абсолютно прав.

Саша Зделар и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Составы требовали большей смелости от «Спартака»

По большому счету чистых голевых моментов у команд было по одному. Сперва Хлусевич подарил мяч Облякову, который из идеальной позиции без сопротивления закрутил мяч рядом с дальней «девяткой». Вскоре «Спартак» расчертил отличную комбинацию: Соболев, получив мяч с фланга, красиво развернулся — и в последнюю секунду у него выбил мяч Зделар. Но в любом случае команды на двоих по xG, ожидаемым голам не наиграли и на один мяч. Катастрофа, а не футбол! С нулем ударов в створ в первые три четверти игры. И легкий элемент развлечения в концовке не скрасил общего впечатления.

«Спартак» должен был играть намного смелее как минимум из-за отсутствия у ЦСКА двух ведущих центральных защитников — Виллиана Роши и Дивеева. В той зоне было явное слабое звено армейцев, и на него надо было давить. Ничего подобного не произошло.

Что верно рассчитал Владимир Федотов — при заведомо слабой центральной зоне обороны, в каком бы составе эта тройка ни вышла, лучше забетонировать центр полузащиты. Поэтому на поле появились два чистых опорника, Саша Зделар и Виктор Мендес, и через середину поля мышь проскочить не могла. Таким образом, «Спартаку» минимизировали возможности для быстрых атак, которые он только и умеет проводить, а позиционное нападение по мере «абаскализации» становилось все безнадежнее, его надо выстраивать почти с нуля, и это точно не может произойти при апрельском графике.

Другой вариант — опустить Зделара, как уже не раз делалось, в центр обороны (ставить туда давно не имевшего игровой практики в основе Лукина казалось риском), Облякова использовать в качестве центрального полузащитника рядом с Мендесом, а на освободившееся место в верхней тройке ставить, допустим, Давилу. Это был бы более смелый вариант, но полузащита с оборонительной точки зрения оказалась бы ослаблена, тогда как оборона — не факт что усилена.

Кто в итоге отработал назад и спас команду, когда Соболев заносил ногу на линии вратарской для удара, который мог стать решающим? Зделар. А более атакующий вариант у ЦСКА легко мог оказаться слишком авантюрным — как раз из-за экспериментального сочетания в обороне. Лукин, кстати, в итоге свое появление с первых минут полностью оправдал, не совершив ни одной серьезной ошибки.

Сильно повезло еще «Спартаку» с отсутствием у ЦСКА Файзуллаева. Вот кто может творить, открываться между линиями, вскрывать оборону одной передачей. А о том, что у Федотова все же была основная ставка на оборонительную игру во всех линиях, говорит, мне кажется, и выбор в пользу Заболотного, а не Мусаева. Форвард как первая линия обороны — лучше Антона с этим в РПЛ не справляется, может, и никто.

Игроки ЦСКА Федор Чалов и Милан Гайич спорят с арбитром Василием Казарцевым. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слишкович приятен. Но не факт, что приятен его футбол

Хочу ли я видеть Слишковича главным тренером «Спартака» на постоянной основе? Пока отвечу, что скорее нет, чем да. Он симпатичный и адекватный человек; по крайней мере, сейчас производит именно такое впечатление. Но, во-первых, у него за спиной нет никаких тренерских достижений, а история Карреры, как я уже говорил раньше, часто не повторяется.

Во-вторых, по игре его «Спартака» дважды в Санкт-Петербурге и с ЦСКА можно сделать вывод о его приоритетах. Для скучного футбола с упором на результат тогда уж лучше нанять его тезку Ивича. Но я предпочел бы что-то заведомо более игровое.

Сегодня это был какой-то, если взять имена обоих тренеров, Владимирский централ, где в заточении находилась игра. Но если у ЦСКА (кстати, армейцы делят первое место по результативности в лиге с «Зенитом», то есть для них эта «сушка» в целом нехарактерна) частичным оправданием этому могут служить потери в составе, то у «Спартака» таких оправданий не вижу в принципе. А валить все на Абаскаля уже как-то поздновато, да Слишкович, к счастью, этого и не делает. Он явно позитивный человек, его приятно слушать.

Но важнее, чтобы приятно было смотреть на игру его команды. Поздний выход на замену Зиньковского и появившийся после этого хоть какой-то намек на остроту говорит о том, что для такой игры сегодня было сделано далеко не всё.