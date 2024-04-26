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Сегодня, 14:50

Глава РПЛ Алаев заявил, что не видит возможностей для расширения лиги

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев.
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в настоящее время не видит возможностей для расширения лиги. По его мнению, нужно соблюдать действующий регламент.

— В последнее время все чаще начали звучать разговоры, что лигу могут расширить. Можете ли вы четко сказать, что этого не будет?

— Я говорил, будучи в РФС, не помню, когда это было. Вообще эта история — ежегодное веселье. Поэтому я, наверное, повторю, что говорил ранее. Я не вижу возможности для расширения лиги сейчас. Есть регламент. Считайте меня бюрократом, буквоедом, но есть регламент, прежде всего это спортивные соревнования, ожесточенная борьба за выживание. Никогда такого не было, и мне искренне жаль тех, кто покинет [лигу], потому что клубы все достойные. Но это соревнование — кто-то вылететь должен. Расширять лигу нужно заранее. До определенного момента, когда принимаются решения. Должна быть экономическая модель, логистическая. Должно быть взвешенное решение, потому что это меняет всю структуру. Сейчас 16 команд — оптимально.

Более того, я вам так скажу, я тоже внимательно слежу за первой лигой, тоже идет борьба нешуточная. Если бы там боролись клубы, на которые ходят по 10 тысяч, современные стадионы, большая болельщиская база, Волгоград, Владикавказ на новом стадионе, наверное, было бы правильно подумать: «А не расширить ли нам лигу, если у нас такой набор клубов, который соответствует?» Но опять же, при всем уважении к лидирующим [в первой лиге] клубам, не у всех у них есть свои стадионы, болельщики. Возникает вопрос, они могут получить право, по спортивному [принципу] выйти в премьер-лигу, но дадут ли они добавочную стоимость? Это даст лиге возможность двигаться дальше? Это мы говорим о 16 командах, а вы говорите о 18. Сделает это лигу лучше?

— К вам хоть один клуб обращался?

— Никто. Мою позицию все знают. Она не поменяется. Я буду стоять до конца на спортивных принципах.

— Звучало ли это на последних собраниях?

— Не звучало. С удивлением читаю в прессе. Не знаю, зачем это поднимается. Как это сделать?

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Краснодар

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П
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 8
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