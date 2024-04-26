«Готовился стать мучеником». Задержан подросток, планировавший теракт во время Олимпиады-2024

На востоке Франции обнаружили джихадиста, который намеревался взорвать себя во время Игр в Париже.

Французская газета «Фигаро» сообщила о задержании 16-летнего жителя департамента Верхняя Савойя, который планировал теракт во время предстоящей Олимпиады в Париже. Подросток через соцсети пытался заказать материалы для изготовления «пояса шахида», чтобы «умереть мученической смертью во имя халифата». О раскрытии преступных намерений спецслужбы Франции рассказали за три месяца до начала Игр-2024, которые в нынешней геополитической ситуации считаются одними из самых опасных в истории. Тем не менее организаторы ОИ пока не собираются отказываться от церемонии открытия на набережной Сены, где будет особенно тяжело удержать от выходок разного рода безумцев.

План B и план С

Несостоявшийся шахид задержан полицией в начале нынешней недели в доме своих родителей в городке Маринье неподалеку от швейцарской границы. В ходе обыска следователи обнаружили рукописные документы, в том числе клятву на верность джихадистской организации ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). У подростка изъят мобильный телефон. Во время допроса юноша, который и раньше находился на контроле как потенциальный радикал, признался, что хотел совершить нападение на гостей Олимпиады и парижан в деловом районе Ля Дефанс в столице Франции в июле этого года. Для этого он хотел использовать винтовку и пояс со взрывчаткой.

На Играх полицейские будут следить за порядком с крыш. Фото AFP

Поскольку потенциальный террорист является несовершеннолетним, ему необходимо предъявить обвинения до утра субботы. В противном случае его придется отпустить. Предполагается, что на юного джихадиста заведут уголовное дело по поводу «участия в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, связанных с нападениями на людей». Французские спецслужбы отмечают, что с начала года ими были сорваны планы организации терактов в Париже у собора Парижской Богоматери и в ночных клубах Марселя. Нынешний этап операции по предотвращению деятельности исламских радикалов связан с нападением на торговый центр «Крокус» в Подмосковье. Есть мнение, что следующей целью для атаки джихадистов является Олимпиада в Париже.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон допустил перенос церемонии открытия Олимпиады 26 июля с набережной Сены на «Стад де Франс» в случае повышенной террористической угрозы. Согласно первоначальной задумке, мероприятие должно пройти в форме парада 180 лодок со спортсменами и актерами в акватории реки. С берега за церемонией смогут наблюдать более 300 тысяч зрителей, обеспечить безопасность которых на набережных окажется крайне сложно. Глава Франции признал: у организаторов есть «план B и план С», которые предполагают ограничить праздник площадью Трокадеро или стадионом.

«Мы создадим безопасный периметр вокруг места проведения церемонии за несколько дней, даже за несколько недель. В жизни всегда есть риски, но периметр безопасности будет очень широким и очень строгим. Мы будем проверять всех входящих и выходящих, за восемь дней до этого мы полностью оцепим территорию», — сказал Макрон в эфире радиостанции RMC, после того как Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024 на Сене из-за потенциальной террористической угрозы.

Учения французского спецназа перед Олимпийскими играми-2024. Фото AFP

Опасные перспективы

В олимпийской истории известны как минимум два крупных теракта. Во время Игр-1972 в Мюнхене (ФРГ) члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники спортсменов и тренеров сборной Израиля. В результате неудачной спасательной операции 11 заложников погибли. Во время Игр-1996 в Атланте (США) в олимпийском парке было приведено в действие взрывное устройство. В результате теракта, который устроил антиглобалист и противник абортов Эрик Рудольф, погиб один человек и еще 111 получили ранения. Будущим летом опасность новых инцидентов окажется велика в Париже как никогда.

Во французском обществе давние серьезные проблемы с исламизацией и радикализацией многочисленной исламской диаспоры. В 2015-2017 годах страна пережила кризис из-за серии терактов. С тех пор почти каждый год происходят инциденты с радикальными этническими группировками. Так, в декабре прошлого года на набережной Сены неподалеку от Эйфелевой башни исламист зарезал немецкого туриста. Сейчас же на фоне операции Израиля в секторе Газа некоторые террористические ячейки уже призывали повторить Мюнхен-1972. Нервной атмосферы добавил инцидент осенью прошлого года, когда в Брюсселе произошел теракт с расстрелом болельщиков около футбольного стадиона.

По данным социологического опроса, поведенного агентством Elabe, 63 процента французов считают, что в вопросах безопасности их страна не готова к проведению Олимпиады. Для обеспечения порядка в дни Игр будут привлечены около 15 тысяч солдат. Также оргкомитет задействует десятки тысяч полицейских и сотрудников частных охранных структур. Однако своих сил правопорядка у французов не хватает. Поэтому страна запросила усиление более чем в 2000 иностранных специалистов. Ожидается, что в Париж прибудут военные из Польши, Южной Кореи, ЮАР, Индии и даже Австралии. Предварительный отбор прошли более 800 человек. Эти военизированные стюарды должны работать на объектах Игр и реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций.

В небо военные планируют поднять беспилотники-разведчики Reaper, самолеты для мониторинга воздушного пространства, истребители и вертолеты, на борту которых будут находиться снайперы и оборудование для вывода из строя дронов. Активно собираются привлекать и животных — подготовлены полтысячи бригад собак-ищеек для проверки на наличие взрывчатых веществ вокзалов, аэропортов, отелей или фан-зон. В данный момент ради безопасности из столицы в провинцию начинают выселять маргиналов, а власти Парижа ввели повышенные штрафы для хозяев квартир, в которых во время Игр будут работать проститутки. Однако все эти приготовления все равно не убирают Игры-2024 из списка самых потенциально опасных публичных мероприятий за последнее десятилетие.