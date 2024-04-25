Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка

«Аталанта» сыграет в решающем матче с «Ювентусом».

Обыграв «Фиорентину» в ответном матче Кубка Италии (4:1), «Аталанта» вышла в финал, где 15 мая в Риме сыграет с «Ювентусом».

Дойдя до решающей стадии, обе команды обеспечили себе и участие в Суперкубке Италии. В нем примут участие четыре клуба. Чемпион страны «Интер» сыграет в одном полуфинале с финалистом Кубка, а вторая команда по итогам чемпионата-2023/24 (видимо, «Милан») в другом полуфинале сойдется с обладателем Кубка. Но то будет следующей зимой, а пока вернемся к весенним делам.

В финале Кубка Италии нас ждет ремейк противостояния 2021 года в этом же турнире. Тогда туринцы с Андреа Пирло у руля победили со счетом 2:1. Для бергамасков же под руководством Джана Пьеро Гасперини это был второй проигранный финал в новейшей истории — после поражения от «Лацио» в 2019 году.

Когда «Аталанта» выиграла свой единственный Кубок Италии (в 1963-м), Гасперини было всего пять лет. С того времени клуб больше не брал в Италии никаких титулов. Разумеется, не имеющий трофеев Гасперини спит и видит, чтобы выиграть Кубок хотя бы с третьей попытки.

В финале 2021 года Алексей Миранчук появился на поле на 82-й минуте. Сейчас у него есть шанс сыграть подольше. Дело в том, что игроки стартового состава «Аталанты» Скамакка и Эдерсон пропустят поединок против «Ювентуса» из-за дисквалификации, а значит, Гасперини точно придется всерьез брать в расчет обойму из ротации, где числится и наш Алексей.

Зимние восторги по поводу игры Миранчука в стартовом составе растаяли в этом апреле, как прошлогодний снег, и Алексей вернулся к привычной ему роли запасного, которую он без успеха променял на место в стартовом составе лишь в ответной игре с «Ливерпулем». К сожалению, ни в историческом для своего клуба выходе в полуфинал Лиги Европы, ни в матчах полуфинала Кубка Италии Миранчук ничем не отметился, да еще и по оценкам местных СМИ оказался одним из наименее полезных игроков в рядах «Аталанты».

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Но напряженный майский график бергамасков и дисквалификация упомянутых выше двух игроков, возможно, вновь дадут Алексею шанс заявить о себе. Чем черт не шутит: забивал же он уже когда-то «Ювентусу», почему бы еще разок не попробовать?

Впрочем, до встречи с «Ювентусом» «Аталанте» предстоит сыграть еще целых пять матчей — три в серии А (против «Эмполи», «Салернитаны» и «Ромы») и два полуфинала Лиги Европы против «Марселя». Миранчук наверняка получит игровое время на этом отрезке напряженной сезонной дистанции. И от того, как он им распорядится, во многом будет зависеть его будущее в Бергамо.