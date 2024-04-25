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Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка

«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
«Аталанта» сыграет в решающем матче с «Ювентусом».
Италия. Кубок. 1/2 финала
24 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:1
Фиорентина

Обыграв «Фиорентину» в ответном матче Кубка Италии (4:1), «Аталанта» вышла в финал, где 15 мая в Риме сыграет с «Ювентусом».

Дойдя до решающей стадии, обе команды обеспечили себе и участие в Суперкубке Италии. В нем примут участие четыре клуба. Чемпион страны «Интер» сыграет в одном полуфинале с финалистом Кубка, а вторая команда по итогам чемпионата-2023/24 (видимо, «Милан») в другом полуфинале сойдется с обладателем Кубка. Но то будет следующей зимой, а пока вернемся к весенним делам.

В финале Кубка Италии нас ждет ремейк противостояния 2021 года в этом же турнире. Тогда туринцы с Андреа Пирло у руля победили со счетом 2:1. Для бергамасков же под руководством Джана Пьеро Гасперини это был второй проигранный финал в новейшей истории — после поражения от «Лацио» в 2019 году.

Когда «Аталанта» выиграла свой единственный Кубок Италии (в 1963-м), Гасперини было всего пять лет. С того времени клуб больше не брал в Италии никаких титулов. Разумеется, не имеющий трофеев Гасперини спит и видит, чтобы выиграть Кубок хотя бы с третьей попытки.

В финале 2021 года Алексей Миранчук появился на поле на 82-й минуте. Сейчас у него есть шанс сыграть подольше. Дело в том, что игроки стартового состава «Аталанты» Скамакка и Эдерсон пропустят поединок против «Ювентуса» из-за дисквалификации, а значит, Гасперини точно придется всерьез брать в расчет обойму из ротации, где числится и наш Алексей.

Алексей Миранчук. Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

Зимние восторги по поводу игры Миранчука в стартовом составе растаяли в этом апреле, как прошлогодний снег, и Алексей вернулся к привычной ему роли запасного, которую он без успеха променял на место в стартовом составе лишь в ответной игре с «Ливерпулем». К сожалению, ни в историческом для своего клуба выходе в полуфинал Лиги Европы, ни в матчах полуфинала Кубка Италии Миранчук ничем не отметился, да еще и по оценкам местных СМИ оказался одним из наименее полезных игроков в рядах «Аталанты».

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Но напряженный майский график бергамасков и дисквалификация упомянутых выше двух игроков, возможно, вновь дадут Алексею шанс заявить о себе. Чем черт не шутит: забивал же он уже когда-то «Ювентусу», почему бы еще разок не попробовать?

Впрочем, до встречи с «Ювентусом» «Аталанте» предстоит сыграть еще целых пять матчей — три в серии А (против «Эмполи», «Салернитаны» и «Ромы») и два полуфинала Лиги Европы против «Марселя». Миранчук наверняка получит игровое время на этом отрезке напряженной сезонной дистанции. И от того, как он им распорядится, во многом будет зависеть его будущее в Бергамо.

Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
Ювентус
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 2 : 2
25.04 21:00
Удинезе – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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