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Иностранцы за пенальти, русские — против. Что решили эксперты по поводу 11-метрового, назначенного в пользу «Динамо»?

15:42
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По данным «СЭ», во вторник или среду состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая в числе прочих рассмотрела эпизод матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Динамо». Эксперты не пришли к единому мнению относительно того, правильно ли поступил Алексей Сухой, назначив на 32-й минуте пенальти в ворота хозяев поля.

В том моменте динамовец Константин Тюкавин прокинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо в сторону Неманьи Милетича. После этого произошел контакт двух ног, нападающий упал, Сухой указал на 11-метровую отметку. В результате «Динамо» открыло счет.

Виктор Кашшаи.Кашшаи разрешил обманывать арбитров

По неофициальной информации, все русскоязычные эксперты высказались за то, что Сухой ошибся. А вот все иностранцы, включая главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, поддержали арбитра.

Обычно на заседаниях ЭСК голосуют следующие эксперты: Сергей Зуев (заместитель председателя комиссии), Сергей Фурса (руководитель департамента инспектирования), Николай Левников (национальный инструктор РФС, член комиссии УЕФА по развитию судейства), Юрий Баскаков, а также Кашшаи, Франк Де Блекере (член комиссии УЕФА по развитию судейства), Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

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Александр Бобров все материалы автора

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