Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владимир Федотов назвал заслуженной победу «Сочи» над «Ахматом»

2 августа 2021, 23:02
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«На мой взгляд, заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм. Удача для соперника, что он закончился со счетом 1:0. Отмечу голкипера, который пару «мертвых» мячей достал.

Во втором тайме мы чувствовали себя уверенно. Но гол все перевернул. Ахматовцы вытащили из себя все последние силы: последний штурм был непрост. Но мы не выстояли.

Жоаузинью уже с нами. В других обстоятельствах он бы уже находился на поле.

Джанаев также в обойме, тренируется по полной программе. В прекрасной форме.

Юсупов проходит последний курс реабилитации. Уже не испытывает никаких болей», — приводит слова Федотова пресс-служба «Ахмата».

Ахмат — Сочи

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа
Стали известны имена погибших россиян в ДТП в Турции
Тихановская отреагировала на ситуацию с легкоатлеткой Тимановской
Имена погибших в ДТП с автобусом в Турции 2 августа россиян
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр