Владимир Федотов назвал заслуженной победу «Сочи» над «Ахматом»
2 августа 2021, 23:02
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).
«На мой взгляд, заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм. Удача для соперника, что он закончился со счетом 1:0. Отмечу голкипера, который пару «мертвых» мячей достал.
Во втором тайме мы чувствовали себя уверенно. Но гол все перевернул. Ахматовцы вытащили из себя все последние силы: последний штурм был непрост. Но мы не выстояли.
Жоаузинью уже с нами. В других обстоятельствах он бы уже находился на поле.
Джанаев также в обойме, тренируется по полной программе. В прекрасной форме.
Юсупов проходит последний курс реабилитации. Уже не испытывает никаких болей», — приводит слова Федотова пресс-служба «Ахмата».
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