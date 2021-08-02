Владимир Федотов назвал заслуженной победу «Сочи» над «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«На мой взгляд, заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм. Удача для соперника, что он закончился со счетом 1:0. Отмечу голкипера, который пару «мертвых» мячей достал.

Во втором тайме мы чувствовали себя уверенно. Но гол все перевернул. Ахматовцы вытащили из себя все последние силы: последний штурм был непрост. Но мы не выстояли.

Жоаузинью уже с нами. В других обстоятельствах он бы уже находился на поле.

Джанаев также в обойме, тренируется по полной программе. В прекрасной форме.

Юсупов проходит последний курс реабилитации. Уже не испытывает никаких болей», — приводит слова Федотова пресс-служба «Ахмата».