Вокруг сборной России по фигурному катанию после победы в командном турнире Олимпиады-2022 возникла скандальная ситуация.

Утром в среду, 9 февраля, стало известно, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России, сообщает издание Inside the Games. По сведениям источника, проблема возникла с пробой, сданной перед Играми.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Однако медали россиянам не вручили.

Церемония должна была пройти в Пекине на медальной площади вечером 8 февраля, но была перенесена, а затем отменена. Днем 9 февраля по пекинскому времени британский портал Inside The Games сообщил, что причина переноса — проблема с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Ближе к ночи по пекинскому времени Inside The Games открыл новый инсайд: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

Что нашли у Валиевой?

Как стало известно «СЭ», запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

По ситуации с 15-летней Валиевой идут разбирательства, они растянутся минимум до четверга, 10 февраля. Если Камилу признают виновной в нарушении антидопинговых правил, ее наказание может быть не таким строгим из-за возраста.

Реакция

Валиева пропустила тренировку во вторник, днем но никто из представителей сборной России не прокомментировал отсутствие фигуристки.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели занятие, но от комментариев отказались, сообщил журналист USA Today Том Шад. А все другие участники командного турнира от России пропустили свои тренировки.

Тренер Тамара Москвина объяснила, что чемпионы мира настасия Анастасия Мишина и Александр Галлямов не тренировались, так как у них выходной день. Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка, объяснила пропуск своим подопечным тренировки тем, что у фигуриста запланированный отдых перед прокатом произвольной программы в личном турнире 10 февраля.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, жестко отреагировал на информацию о возможной положительной допинг-пробе у 15-летней Камилы Валиевой. Он отметил, что не может что-либо утверждать, так как не имеет официальной информации.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что до официального заявления МОК не будет никаких комментариев. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала данную ситуацию безумием.