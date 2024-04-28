Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:00

«Мы всегда высказывались предельно ясно». Палестину пустят на Олимпиаду с нарушением правил

Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент МОК Томас Бах на фоне флагов Палестины и МОК
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Палестинские атлеты отказываются жить в Париже рядом с израильтянами, но согласны не поднимать политические вопросы.

Президент МОК Томас Бах гарантировал сборной Палестины минимум шесть квот на Олимпиаду в Париже, даже если такое количество спортсменов с этой многострадальной территории не сумеют пройти отбор. Таким образом данная команда точно повторит рекорд представительства, установленный в 2016 году. «Мы взяли на себя обязательство, что, даже если ни один палестинский спортсмен не сможет отобраться, НОК Палестины все равно получит от шести до восьми приглашений», — сообщил олимпийский лидер.

При этом Бах продолжает настаивать: Международный комитет вправе проводить собственную политику в отношении глобальных конфликтов, а не оставаться в них нейтральной стороной. Объясняя, почему израильские и палестинские спортсмены поедут на Игры без ограничений, в отличие от россиян и белорусов, Бах отметил, что «ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная». Между тем присутствие в олимпийской деревне самой большой в истории израильской делегации грозит серьезными конфликтами с привлечением атлетов из Палестины, Ирана, Ливана, Сирии и других мусульманских стран.

Главное — не победа, а участие

Палестина не является полноправным членом ООН, поскольку не признана тремя членами Совбеза — США, Великобританией и Францией, которые считаются давними союзниками Израиля. При этом палестинское государство официально признано более чем 130 странами мира и принято в Лигу арабских государств. В 1996 году Олимпийский комитет Палестины получил признание МОК, и с тех пор сборная этой самоуправляющейся территории участвует под собственным флагом в каждой летней Олимпиаде. Медалей это пока не принесло, но это как раз тот случай, когда главное — участие.

МОК продемонстрировал двойные стандарты в&nbsp;отношении России и&nbsp;Израиля. МОК офигел? Прокомментировал конфликт в Палестине так, что показал двойные стандарты в отношении России

Аргументом противников приглашения палестинцев на Игры был теракт 5 сентября 1972 года во время Олимпиады в Мюнхене, когда в результате вооруженного нападения радикальной палестинской группировки «Черный сентябрь» погибли 11 представителей израильской делегации. Это до сих самый жуткий инцидент в олимпийской истории. Однако в девяностых Ясир Арафат сумел убедить олимпийских лидеров в том, что гражданская администрация Палестины не поддерживает террористические методы и не может отвечать за действия радикальных структур.

Однако участие палестинских спортсменов в ОИ до сих пор оказывалось чисто символическим. Наибольшее представительство было достигнуто в 2016 году, когда атлеты из Палестины выступили в легкой атлетике, конном спорте, дзюдо и плавании. Некоторые из этих спортсменов постоянно проживают за пределами своей страны, но бывают исключения. Так, тяжелоатлет Мохаммед Хамад, выступавший в Токио-2020, жил в Газе. После начала военной операции Израиля его с братом-тренером не могли вывезти из зоны боевых действий почти 40 дней. От недоедания штангист сильно похудел и навряд ли сумеет пройти отбор на общих основаниях. При этом он — один из главных кандидатов на дополнительную квоту от МОК.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Различие очень четкое?

С конца прошлого года палестинские спортсмены и мусульманские активисты из разных стран неоднократно призывали МОК отстранить от Олимпиады сборную Израиля или по крайней мере лишить ее флага, как сделано с командами России и Белоруссии. Однако Томас Бах занял сложную позицию — с одной стороны, не осуждая израильскую армию, с другой — выражая поддержку невинно пострадавшим палестинским спортсменам. И при этом вместе с западными лидерами отбиваясь от параллелей между ситуацией в секторе Газа и российской-украинским конфликтом, в котором олимпийское движение приняло одну из сторон.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое. Так что на Олимпиаде будет израильский флаг», — объяснял президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на напоминания о гибели в результате военной операции Израиля около 30 тысяч мирных жителей, среди которых в том числе оказались профессиональные спортсмены. «С первого дня мы выразили свою обеспокоенность по поводу боевых действий и их ужасающих последствий, — дополнил Бах. — Мы всегда говорили предельно ясно, как и в случае с российской СВО на Украине».

Томас Бах. МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?

Поскольку Газа и окрестности сейчас лежат в руинах, занятия спортом там невозможны. Поэтому все потенциальные кандидаты на поездку в Париж-2024 в прошлом году вывезены в другие страны — в основном в ОАЭ и Кувейт. На данный момент у палестинцев есть одна спортивная квота в тхэквондо, которую завоевал в категории 58 кг в Азиатском квалификационном турнире Омар Ясер Исмаил. Он станет первым палестинским тхэквондистом в олимпийской истории. Остальным его соотечественникам, возможно, потребуется помощь МОК. Зачем Томас Бах так поступает, нарушая спортивный принцип, — большой вопрос. Однако политика и спорт в наше время, увы, неразделимы.

Олимпийские кольца
Фото AFP

Технический директор сборной Палестины Надер Джаюси сообщил, что делегация его страны «несет планете послание мира» и вдохновит палестинских детей, «чьи мечты были разрушены бомбами». «Мы избегаем разговоров на политические темы, — отметил Джаюси. — Наша сфера — спорт. У меня нет никаких комментариев по поводу России и Украины. И присутствие Израиля на Олимпийских играх — это тот не вопрос, который мы обсуждаем. Если нашему руководству будет что сказать по этому поводу, вы прочтете это в СМИ».

При этом многие палестинские спортсмены заранее провоцируют конфликт, заявляя о своем нежелании жить рядом с атлетами из Израиля в олимпийской деревне. По всей видимости, аналогичная позиция будет и у представителей других мусульманских стран. После того как отбор на Игры прошла израильская футбольная сборная, делегация этой страны ожидается рекордной по численности — в районе ста спортсменов.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
4
Читайте также
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Готовился стать мучеником». Задержан подросток, планировавший теракт во время Олимпиады-2024

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости