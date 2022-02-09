Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, объяснила пропуск своим подопечным тренировки перед произвольной программой в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сегодня у Марка запланированный отдых, — приводит слова Соколовской ТАСС. — К произвольной программе готовы».

8 февраля Кондратюк занял 15-е место по итогам короткой программы. Произвольную программу фигуристы представят 10 февраля.

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с сомнительным допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.