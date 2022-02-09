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Допинг

Сегодня, 12:49

Тренер Кондратюка объяснила пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой

Тренер Кондратюка прокомментировала пропуск фигуристом тренировки перед произвольной программой на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, объяснила пропуск своим подопечным тренировки перед произвольной программой в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Сегодня у Марка запланированный отдых, — приводит слова Соколовской ТАСС. — К произвольной программе готовы».

8 февраля Кондратюк занял 15-е место по итогам короткой программы. Произвольную программу фигуристы представят 10 февраля.

Ранее Inside The Games сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с сомнительным допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Источник: https://tass.ru/sport/13656549
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
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