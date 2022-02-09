Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможной положительной допинг-пробе у 15-летней Камилы Валиевой.

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! Этого не может быть, она маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Этого просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего не принимала. Я уверена, нас все обойдет стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — сказала Тарасова «СЭ».

Причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).