Врач сборной России по фигурному катанию разобрал ситуацию с Камилой Валиевой на Олимпиаде

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский разобрал ситуацию с Камилой Валиевой на Олимпиаде 2022 года.

«Триметазидин входит в число препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. В медицине он назначается пожилым пациентам с ишемией для защиты кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца. Его принимают в комплексе с другими препаратами только по назначению кардиолога», — цитирует «Литературная газета» Шветского.

Врач отметил, что количество триметазидина в допинг-пробе Валиевой доказывает, что препарат попал в организм спортсменки случайно.

«Никаких медицинских или каких-либо еще оснований назначать Валиевой этот препарат не существует. Это — повторюсь — было бы проявлением невменяемости. В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идет не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина», — подчеркнул Шветский.

В Пекине Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными. Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.