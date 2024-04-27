В Госдуме обвинили Баха в двойных стандартах: «Допустил израильтян и палестинцев, а с другой стороны жестко припугнул наших спортсменов»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о дисквалификации спортсменов на Олимпийских играх-2024 за символ Z.

«К сожалению, опять двойные стандарты. С одной стороны, он допустил израильтян и палестинцев, а с другой стороны, жестко припугнул наших спортсменов. Разве это не двойные стандарты? Боюсь, что Томас Бах уже не принадлежит себе. Данные высказывания это не его позиция, а мнение тех политических и финансовых воротил, которые, к сожалению, начинают управлять МОК. Не могу по-другому объяснить такие высказывания президента МОК. Он должен защищать и оберегать спортсменов из любой страны, а не участвовать в интригах и конфликтах. Сегодня мы слова увидели слова Баха, которые противоречат Олимпийской хартии», — сказал Свищев «СЭ».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.