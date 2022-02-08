Церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями Олимпиады-2022 перенесли

Церемонию награждения российских фигуристов за победу в командном турнире перенесли, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

«Церемония перенесена, причину нам не назвали, как и время, на которое перенесено. Сборная осталась в олимпийской деревне», — сообщила Ермолина «СЭ».

Церемония награждения должна была пройти в 21:05 (16:05 мск) по местному времени на медальной площади у стадиона «Птичье гнездо».

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.