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Сегодня, 14:52

Церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями Олимпиады-2022 перенесли

Виктория Кравченко

Церемонию награждения российских фигуристов за победу в командном турнире перенесли, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.
«Церемония перенесена, причину нам не назвали, как и время, на которое перенесено. Сборная осталась в олимпийской деревне», — сообщила Ермолина «СЭ».
Церемония награждения должна была пройти в 21:05 (16:05 мск) по местному времени на медальной площади у стадиона «Птичье гнездо».

По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка. В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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