Томас Бах: «МОК не имеет отношения к делу Валиевой»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал подождать в вопросе назначения даты проведения церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

После командного турнира, который Валиева выиграла в составе сборной России, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Спортивный арбитражный суд, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и ВАДА, допустил россиянку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Мы в контакте с ВАДА и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения, — приводит РИА «Новости» слова Баха. — Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведем церемонию награждения. Не стоит гадать, когда она произойдет, просто надо ждать, как будет развиваться ситуация».

В ВАДА рассчитывают, что РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа.