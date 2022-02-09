Синицина и Кацалапов отказались от общения с журналистами после тренировки на Олимпиаде

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов отказались общаться со СМИ после тренировки на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщил журналист USA Today Том Шад.

«Для протокола: я попросил позвать танцоров ОКР Никиту Кацалапова и Викторию Синицину после тренировки. Они отказались. Вряд ли сюрприз. Менеджер смешанной зоны говорит, что фигуристы ОКР ни с кем не разговаривают с тех пор, как приехали», — написал Шад в Twitter.

Ранее Insidethegames сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.