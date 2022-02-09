Москвина: «Мишина и Галлямов сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной»

Москвина сообщила, что у Мишиной и Галлямова сегодня выходной

Российский тренер Тамара Москвина объяснила, почему чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

«Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — сказала Москвина.

Сегодня, 9 февраля, портал Inside The Games сообщил, что церемония награждения по итогам командного турнира была отложена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестированием у спортсмена из России.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).