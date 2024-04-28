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Париж-2024

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Русские пловцы прорвались на международный турнир — и никакой трагедии. И зачем тогда отстранение?

Российские пловцы выиграли 28 золотых медалей на турнире в Боснии
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Пловец Климент Колесников
Климент Колесников.
Фото Global Look Press
Россияне выполнили с десяток олимпийских нормативов — но вряд ли доберутся до Парижа.

В сербской Баня-Луке (находится на территории Боснии и Герцеговины, но боснийским город никак не назвать) случилось важное событие для российского плавания и всего нашего спорта. Оказывается, если заняться лоббизмом, найти подход и приложить усилия, мы можем участвовать в международных соревнованиях. Да, не в чемпионатах мира, да, в дружественных странах, но это лучше, чем ничего.

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Россияне вымели все золото

Турнир, который называется Swim Wars («Плавательные войны»), приютил россиян — и трагедии не произошло. Российские СМИ писали, что наши выступали под триколором — это не совсем точно. Турнир носит клубный статус, и россияне представляли регионы — в протоколах значатся Омск, Москва, Петербург. При награждении не исполняется гимн России. Недавно мне прислали видео, как проходит чествование победителей на международных турнирах у пловцов-паралимпийцев. Там нас допускают до крупных турниров, включая чемпионаты мира, но вместо гимна, по сути... минута молчания. Которую пытаются прервать криками наши тренеры и спортсмены.

Да, Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины — дружественное России образование. Даже более дружественное, чем сама Сербия. Но оказалось, что если пригласить россиян на международный старт, то никакой трагедии и «нарушения целостности» соревнований не произойдет. На них приехали члены Евросоюза из Словении и Хорватии, черногорцы и боснийцы, даже канадцы — и никто не устроил скандал, не снялся в знак протеста.

Что дальше?

Причем русские выносили всех соперников — преимущество Чикуновой, Колесникова, Пригоды исчислялось не десятыми, а секундами. В нескольких дисциплинах россиян просто не было, а проиграли они на паре дистанций. 17 побед в первый день из 18 возможных (14 из них олимпийские), на семи дистанциях выполнили олимпийские нормативы — причем они дают право выставить двух спортсменов на Играх. На следующий день пало еще несколько нормативов. Классно себя проявили Шевляков, Чимрова — но достойных конкурентов у них не было. Обидно, что Баня-Лука не увидела Юлию Ефимову, которая снялась по здоровью.

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На турнире в Боснии и Герцеговине россияне имели возможность выполнить олимпийские нормативы для участия в Играх-2024 в Париже, от участия в которых, со слов федерации, отказались. И теперь мяч на стороне нашей федерации и World Aquatics. Может, хотя бы привлечь внимание к факту выполнения нормативов и смягчить позицию по нейтральному статусу?

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