Inside the Games: стали известны подробности ситуации с допингом-тестом Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева сдала тест перед Олимпийскими играми в Пекине, сообщает портал Inside the Games.

По данным источника, она попадает под статус «защищенной персоны» согласно Всемирному антидопинговому кодексу. В нем говорится, что спортсмена младше 16 лет «нельзя официально признать виновным в нарушении антидопинговых правил».

По ситуации с 15-летней фигуристкой идут разбирательства, они растянутся минимум до четверга, 10 февраля. Если Валиеву признают виновной в нарушении антидопинговых правил, ее наказание может быть не таким строгим из-за возраста.

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.

Никто из представителей сборной России не прокомментировал отсутствие фигуристки.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения была перенесена.

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что допинг-тест 15-летней Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.