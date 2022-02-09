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Допинг

Сегодня, 18:40

Inside the Games: стали известны подробности ситуации с допингом-тестом Валиевой

Появились подробности ситуации с допингом-тестом российской фигуристки Валиевой на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева сдала тест перед Олимпийскими играми в Пекине, сообщает портал Inside the Games.

По данным источника, она попадает под статус «защищенной персоны» согласно Всемирному антидопинговому кодексу. В нем говорится, что спортсмена младше 16 лет «нельзя официально признать виновным в нарушении антидопинговых правил».

По ситуации с 15-летней фигуристкой идут разбирательства, они растянутся минимум до четверга, 10 февраля. Если Валиеву признают виновной в нарушении антидопинговых правил, ее наказание может быть не таким строгим из-за возраста.

Отметим, сегодня, 9 февраля, 15-летняя спортсменка пропустила тренировку вместе Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Сообщалось, что фигуристы не пошли на занятие из-за сообщений о проблеме с допинг-тестом одного из фигуристов, который принимал участие в командном турнире.

Никто из представителей сборной России не прокомментировал отсутствие фигуристки.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемония награждения была перенесена.

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что допинг-тест 15-летней Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал с российскими фигуристами — пишут про допинг-пробу Валиевой. Онлайн-трансляция 9 февраля

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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