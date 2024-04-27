Дюков эмоционально высказался о положении российского футбола на международной арене: «Мы возмущены!»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил положение российского футбола на международной арене.

— Целое поколение российских футболистов пропускает международные соревнования.

— Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем!

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.