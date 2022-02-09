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Сегодня, 18:19

В ФФККР отреагировали на информацию о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о сомнительном допинг тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«До официального заявления МОК не будет никаких комментариев. МОК должен выступить с официальным сообщением. Мы ждем официально заявления», — сказала Ермолина «СЭ».

В среду, 9 февраля, портал Inside the Games сообщил, что допинг-тест 15-летней Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира на Олимпиаде.

Олимпиада
Камила Валиева
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