Жулин объяснил, благодаря чему Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, благодаря чему фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине.

«Когда спортсмен не до конца избавился от юниорской психологии, он мало предлагает на тренировках сам. Обычно просто смотрит на наставника или постановщика и повторяет то, что ему показывают. Это не минус, а свойство возраста, которое исчезает со временем.

Взамен приходит умение проживать каждую программу, пропускать ее через себя. Думаю, на Играх в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова как раз благодаря этому качеству — показали более зрелое катание, более проникновенное, берущее за душу», — приводит RT слова Жулина.

Тарасова и Морозов заняли второе место на Играх в Пекине в парном катании, они уступили лишь китайцам Вэнцзинь Суй и Цун Ханю. Третьей стала еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.