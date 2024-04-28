ФСБР выставили счет в 100 тысяч франков за проверку борцов на причастность к силовым структурам

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по итогам 2023 года организации выставили счет за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам.

«Счет за 2023 год от проверяющей организации составил 100 тысяч швейцарских франков. Сумма за 2024 год тоже постепенно растет. Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое — точный протокол допуска неизвестен никому», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Также глава ФСБР отметил, что в данной ситуации необходимо сохранять адекватное понимание происходящего.

В начале апреля Мамиашвили сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. Также на данный момент нейтральный статус не смогли получить Муса Евлоев, Екатерина Букина, Никита Мельников, Сергей Кутузов, Сергей Степанов и другие.