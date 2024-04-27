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Три матча Овечкина — все без голов и очков. Похоже, «Вашингтон» скоро вылетит из плей-офф

«Рейнджерс» переиграли «Вашингтон» в третьем матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Кэпиталз» проиграли третий матч серии с «Рейнджерс» и находятся в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли.

После двух поражений подряд в серии с «Рейнджерс» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на изменения в составе и заявил в четвертую тройку Ивана Мирошниченко. При этом коуч призвал не завышать ожидания от первой игры россиянина в плей-офф.

«Он не обязан спасать мир, ему необязательно выходить и быть лучшим хоккеистом на льду или делать что-то впечатляющее», — сказал Карбери перед третьим матчем серии.

Матч для «Кэпиталз» начался как нельзя лучше. Уже на шестой минуте Джон Карлсон открыл счет обычным набросом с синей линии. Плохо, мягко говоря, в этом моменте сыграл Игорь Шестеркин. Однако по ходу матча он больше не дал ни единого повода усомниться в себе и оправдался за неудачу.

Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать. Всего через 30 секунд после гола Карлсона счет на табло вновь стал равным: Крис Крайдер здорово сыграл на пятаке после наброса Мики Зибанежада. Это произошло настолько быстро, что у «Вашингтона» даже не успело поменяться звено, забросившее первую шайбу.

Еще через две минуты «Рейнджерс» вышли вперед — причем второй гол они забили в меньшинстве. Гудро и Трочек оказались вдвоем против Александра Овечкина, а форвард «Вашингтона» сыграл не лучшим образом в обороне, позволив противнику расстреливать своего вратаря.

В концовке первого периода вновь заставил говорить о себе 21-летний Мэтт Ремпе. Форвард мощно врезался в Тревора Ван Римсдайка. После этого защитник «Вашингтона» на льду не появлялся. Серьезная потеря для «Кэпиталз», у которых и так недоступны четыре игрока обороны.

Уже во втором периоде Том Уилсон пытался вернуть должок Ремпе, но форвард «Рейнджерс» от поединка отказался. Интересно, увидел ли Уилсон в оппоненте молодую версию самого себя?

Во втором периоде «Вашингтон» активно шел в атаку, пытаясь сравнять счет. Но лимит критических ошибок Игорь Шестеркин исчерпал еще на первых минутах встречи.

«Рейнджерс» спокойно ждали своего шанса, и они его получили. Александр Алексеев схватил необязательное удаление за подножку, которое гости реализовали всего за 30 секунд: Трочек с передач Зибанежада и Фокса удвоил преимущество своей команды.

В концовке периода у «Рейнджерс» было еще несколько моментов, но здорово сыграл уже Чарли Линдгрен. В третьем игровом отрезке голкипер «Кэпиталз» уже не мог сильно повлиять на исход матча: соперник почти не угрожал чужим воротам.

Создать что-то очень опасное у ворот Шестеркина в конце матча хоккеистам «Вашингтона» не удавалось, поэтому Игорь решил действовать сам и бросил в пустые ворота «Кэпиталз». Но шайбу поймал Овечкин. В трех матчах плей-офф на его счету 0 очков при среднем времени около 20 минут. Александру нужно срочно преобразиться, иначе следующий матч может стать последним в этом плей-офф для него и «Вашингтона».

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
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0 - 0
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
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3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
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2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
2 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
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4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
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3 - 2
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Каролина - Айлендерс
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