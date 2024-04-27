Три матча Овечкина — все без голов и очков. Похоже, «Вашингтон» скоро вылетит из плей-офф
После двух поражений подряд в серии с «Рейнджерс» главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решился на изменения в составе и заявил в четвертую тройку Ивана Мирошниченко. При этом коуч призвал не завышать ожидания от первой игры россиянина в плей-офф.
«Он не обязан спасать мир, ему необязательно выходить и быть лучшим хоккеистом на льду или делать что-то впечатляющее», — сказал Карбери перед третьим матчем серии.
Матч для «Кэпиталз» начался как нельзя лучше. Уже на шестой минуте Джон Карлсон открыл счет обычным набросом с синей линии. Плохо, мягко говоря, в этом моменте сыграл Игорь Шестеркин. Однако по ходу матча он больше не дал ни единого повода усомниться в себе и оправдался за неудачу.
Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать. Всего через 30 секунд после гола Карлсона счет на табло вновь стал равным: Крис Крайдер здорово сыграл на пятаке после наброса Мики Зибанежада. Это произошло настолько быстро, что у «Вашингтона» даже не успело поменяться звено, забросившее первую шайбу.
Еще через две минуты «Рейнджерс» вышли вперед — причем второй гол они забили в меньшинстве. Гудро и Трочек оказались вдвоем против Александра Овечкина, а форвард «Вашингтона» сыграл не лучшим образом в обороне, позволив противнику расстреливать своего вратаря.
В концовке первого периода вновь заставил говорить о себе 21-летний Мэтт Ремпе. Форвард мощно врезался в Тревора Ван Римсдайка. После этого защитник «Вашингтона» на льду не появлялся. Серьезная потеря для «Кэпиталз», у которых и так недоступны четыре игрока обороны.
Уже во втором периоде Том Уилсон пытался вернуть должок Ремпе, но форвард «Рейнджерс» от поединка отказался. Интересно, увидел ли Уилсон в оппоненте молодую версию самого себя?
Во втором периоде «Вашингтон» активно шел в атаку, пытаясь сравнять счет. Но лимит критических ошибок Игорь Шестеркин исчерпал еще на первых минутах встречи.
«Рейнджерс» спокойно ждали своего шанса, и они его получили. Александр Алексеев схватил необязательное удаление за подножку, которое гости реализовали всего за 30 секунд: Трочек с передач Зибанежада и Фокса удвоил преимущество своей команды.
В концовке периода у «Рейнджерс» было еще несколько моментов, но здорово сыграл уже Чарли Линдгрен. В третьем игровом отрезке голкипер «Кэпиталз» уже не мог сильно повлиять на исход матча: соперник почти не угрожал чужим воротам.
Создать что-то очень опасное у ворот Шестеркина в конце матча хоккеистам «Вашингтона» не удавалось, поэтому Игорь решил действовать сам и бросил в пустые ворота «Кэпиталз». Но шайбу поймал Овечкин. В трех матчах плей-офф на его счету 0 очков при среднем времени около 20 минут. Александру нужно срочно преобразиться, иначе следующий матч может стать последним в этом плей-офф для него и «Вашингтона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 0
|3 - 0
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|27.04
|02:30
|
Нэшвилл – Ванкувер
|- : -
|27.04
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|27.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|27.04
|21:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -